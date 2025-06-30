Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası\'nda Heyecan Dolu Anlar

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Gebze Uluslararası Dağ Bisikleti Kupası, ilçesinin gözde doğal alanlarından Beylikdağı'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından gelen sporcuların katıldığı organizasyon, adrenalin dolu anlara sahne oldu.

Toplamda 250 profesyonel dağ bisikleti sporcusunun katıldığı yarışta, zorlu parkurlar, teknik virajlar ve dik yokuşlar sporcuları sınarken, izleyiciler de doğayla iç içe heyecanlı bir yarış deneyimi yaşadı. Gebze Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda, hem Türkiye'yi temsil eden milli sporcular hem de Avrupa başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen bisikletçiler kıyasıya mücadele etti.

Beylikdağı'nda düzenlenen yarışa Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Dağ Bisikleti ve BMX Teknik Kurulu Başkanı Mustafa Kocaman, belediye meclis üyeleri ve sporseverler katıldı.

"Destek vermeye devam edeceğiz"

Kupa töreninde konuşan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, "Biz Gebze Belediyesi olarak sporu çeşitlendirmeye her anlamda destek vermeye devam edeceğiz. Gebze Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalar neticesinde Gebze her spor dalında temsil edilir bir hale geldi. Ben bu organizasyonda emeği geçen bizimle işbirliği yapan federasyona ve emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En önemlisi de bu organizasyona katılan ve bizleri yalnız bırakmayan sporcularımıza teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Başkan Vekili Hasan Soba ise "Bu etkinlik Gebze Belediyemizin yaptığı çok kıymetli işlerden biri. Geçen senede katıldığım bu organizasyon uluslararası düzeyde gerçekleştiriliyor. ve bu organizasyonlar her seferinde birbirinden daha güzel ve başarılı oluyor. Ben bu anlamda kıymetli belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ederken bütün sporcularımıza da başarılar diliyorum" diye konuştu. - KOCAELİ