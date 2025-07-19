Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası - Son Dakika
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Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası

Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe\'den Hakan Çalhanoğlu bombası
19.07.2025 07:28
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği öğrenildi. Ali Koç'un bizzat devreye girmesi camiada büyük heyecan yaratırken, eski futbolculardan Serhat Akın ''Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun'' paylaşımıyla dikkat çekti.

Transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig devi Fenerbahçe'de başkan Ali Koç Inter forması giyen milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu ile bire bir görüşme gerçekleştirdi. Ezeli rakip Galatasaray'ın da listesinde yer alan Hakan'ın Türkiye'ye dönmek istediği öne sürüldü.

GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TRT Spor'unhaberine göre Ali Koç, Çalhanoğlu ile doğrudan bir görüşme yaptı. Edinilen bilgiye göre görüşmede, oyuncunun net maaş beklentisi ve kulübü Inter'in bonservis talepleri masaya yatırıldı. Çalhanoğlu'nun, bonservis sorunu çözülürse Türkiye'ye dönmek istediği aktarıldı.

"TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYORUM"

Ali Koç ile Hakan Çalhanoğlu'nun yaptığı görüşmede sarı-lacivertlilerin başkan milli futbolcuya "Bize gelir misin?" diye sorduğu öne sürüldü. Çalhanoğlu'nun, Ali Koç'a "Türkiye'ye dönmek istiyorum, kulüple anlaşırsanız sorun yok" cevabını verdiği vurgulandı.

SERHAT AKIN'DAN PAYLAŞIM

Ali Koç'un devreye girmesiyle birlikte sarı lacivertli cephede heyecan daha da arttı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın, "Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun " paylaşımıyla dikkat çekerken, kulübün kongre üyesi Avukat Serkan Sarıyaprak ise "10 numara sahibini bekliyor" ifadeleriyle dolaylı bir mesaj verdi.

Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası

KAPTANLIK VERİLECEK

Ayrıca Ali Koç'un, Jose Mourinho ile görüşüp transfer için onayını aldığı, Fenerbahçe'nin kaptanlığını Hakan Çalhanoğlu'na önerdiği öne sürüldü.

GALATASARAY'IN DA LİSTESİNDEYDİ

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 30 yaşındaki yıldız için ezeli rakipler arasındaki rekabet resmen başladı. Sarı kırmızılılar, daha önce Inter ile temas kurmuş ancak İtalyan temsilcisiyle anlaşma zemini bulamamıştı.

Hakan Çalhanoğlu, Serhat Akın, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gece yarısı paylaşım geldi! Fenerbahçe'den Hakan Çalhanoğlu bombası - Son Dakika
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