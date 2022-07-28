Süper Lig'i elinden kaçıran Bandırmaspor yeni transferleriyle sezona iddialı hazırlanıyor - Son Dakika
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Süper Lig'i elinden kaçıran Bandırmaspor yeni transferleriyle sezona iddialı hazırlanıyor

28.07.2022 11:21
Süper Lig'i elinden kaçıran Bandırmaspor yeni transferleriyle sezona iddialı hazırlanıyor

Geçen sezon play-off finalinde İstanbulspor'a elenerek Spor Toto Süper Lig'e çıkma fırsatını son anda kaçıran Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, kadrosuna yaptığı takviyelerle sezona iddialı hazırlanıyor.

Geçen sezon play-off finalinde İstanbulspor'a elenerek Spor Toto Süper Lig'e çıkma fırsatını son anda kaçıran Spor Toto 1. Lig takımlarından Bandırmaspor, kadrosuna yaptığı takviyelerle sezona iddialı hazırlanıyor.

Bolu'da iki kamp dönemi geçiren Bandırmaspor, kente dönerek çalışmalarını kulüp tesislerinde sürdürüyor.

Geçen yılki kadrosundan 7 futbolcusuyla yollarını ayıran bordo-beyazlı ekip, 14 futbolcuyu takıma dahil etti.

Yeni sezon için de teknik direktör Mustafa Gürsel ile devam eden Balıkesir ekibi, kondisyonun yanı sıra takım içi iletişim çalışmalarına da ağırlık veriyor.

Süper Lig hasretini dindirmek isteyen bordo-beyazlılar, 2022-2023 sezonunu ilk iki sırada bitirmeyi hedefliyor.

"En iyi dereceyi alıp iyi yerde bitirmek istiyoruz"

Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının geçen yılın üstüne çıkıp daha iyi şeyler yapmak olduğunu söyledi.

Gürsel, futbolda her şeyin kağıt üstünde olmadığını ve takım içi uyumun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Stopere, kanata ve kaleye yeni oyuncular aldık, Oyuncuları takımımızı daha ileriye götürmek için aldık ama futbolda her şey kağıt üstünde düşünüldüğü gibi olmuyor. Bizim amacımız saha içinde oyunu geliştirmek, iyi oyun oynayan, keyif ve zevk veren bir Bandırmaspor yaratmak istiyoruz. Geçen yıl da bunu yapmaya çalıştık. Futbolun doğrularını ve güzellikleri yaptığımızda sonuç kendiliğinden gelecektir. Alabildiğimiz en iyi dereceyi alıp iyi yerde bitirmek istiyoruz, tabii ki hedeflerimiz var. Onun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Amacımız oyuncularımıza hep değer katmak"

Gürsel, iyi kulüplere transfer olan oyuncuları adına mutlu olduğunu dile getirdi.

Philippe Paulin Keny'nin Beşiktaş'la anlaştığını ifade eden Gürsel, şunları söyledi:

"Keny ile ilgili benim de bildiğim Beşiktaş'la anlaşıldığı ve gittiği yönünde. Artık son aşama, şu anda ne durumda bilmiyorum. Kamp dönemindeki sorulara 'Keny bizimle kalacak şekilde çalışıyoruz' demiştik ama şu süreçte gitti diye tahmin ediyorum. Artık Keny gidiyormuş gibi hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Keny'nin bir sene içinde bu duruma gelmesi bizi mutlu ediyor. Amacımız oyuncularımıza hep değer katmak. Geçen yıla baktığımızda Keny'nin şu anda Beşiktaş'a gitme durumu, Doğancan Giresun'da, Alisson Ümraniye'de. Baktığımızda oyuncularımıza hep bir değer katmış durumdayız. Oyuncularımızı güzel yerlerde görmek bizi hep mutlu eder."

Gürsel, Keny'nin yerine bir forvet transferi yapmak istediklerini sözlerine ekledi.

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Turgutluspor yeni transferleriyle sezona iddialı hazırlanıyor Turgutluspor yeni transferleriyle sezona iddialı hazırlanıyor Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor Bandırmaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'i elinden kaçıran Bandırmaspor yeni transferleriyle sezona iddialı hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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