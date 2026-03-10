Gecenin kahramanı Lemina galibiyete rağmen mutsuz! İşte sebebi - Son Dakika
Gecenin kahramanı Lemina galibiyete rağmen mutsuz! İşte sebebi

Gecenin kahramanı Lemina galibiyete rağmen mutsuz! İşte sebebi
10.03.2026 23:16
Galatasaray'a Liverpool karşısında galibiyeti getiren golü atan Mario Lemina, dev maçın ardından konuştu. Skordan mutsuz olduğunu ifade eden yıldız isim, ''Daha fazla gol atabilirdik'' dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yendi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Mario Lemina kaydetti.

''DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK''

Liverpool karşısındaki galibiyeti değerlendiren Lemina, kazandıkları için mutlu olduklarını ancak daha fazla gol atamadıkları için de mutsuz olduğunu belirterek, "Burada kişisel performansımdan bahsetmem doğru değil. Takım olarak oynadık. Başka goller de atabilirdik, daha fazla gol atabilirdik. Bu yönden üzgünüm ama taraftarlarımızın önünde kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.

''İYİ BİR MAÇ ÇIKARACAĞIMIZA İNANIYORUM''

Rövanş maçı için konuşan Gabonlu yıldız, "Daha önce Anfield'da oynadım. Zor bir maç olacak. İyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum." sözlerini sarf etti.

