Gecenin kahramanı Lemina galibiyete rağmen mutsuz! İşte sebebi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Liverpool'u 1-0 yendi. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Mario Lemina kaydetti.
Liverpool karşısındaki galibiyeti değerlendiren Lemina, kazandıkları için mutlu olduklarını ancak daha fazla gol atamadıkları için de mutsuz olduğunu belirterek, "Burada kişisel performansımdan bahsetmem doğru değil. Takım olarak oynadık. Başka goller de atabilirdik, daha fazla gol atabilirdik. Bu yönden üzgünüm ama taraftarlarımızın önünde kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.
Rövanş maçı için konuşan Gabonlu yıldız, "Daha önce Anfield'da oynadım. Zor bir maç olacak. İyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum." sözlerini sarf etti.
