Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Barcelona karşısında elde ettiği galibiyetle tarihe geçti. Arjantinli teknik adam, kariyerinde ilk kez Camp Nou’da galibiyet sevinci yaşadı.
Barcelona’yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Atletico Madrid’de büyük sevinç yaşanırken, Diego Simeone’nin maç bitiş düdüğüyle birlikte doğrudan soyunma odasına koşması dikkat çekti. Simeone’nin bu hareketi, galibiyetin takım için ne kadar büyük anlam taşıdığını gözler önüne serdi.
Bu sonuçla Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Simeone yönetimindeki ekip, Camp Nou’daki bu kritik galibiyetle Avrupa’da iddiasını güçlendirdi.
İşte o anlar;
Son Dakika › Spor › Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?