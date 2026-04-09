Geceye damga vuran kare! Herkes onu konuşuyor

Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Barcelona karşısında elde ettiği galibiyetle tarihe geçti. Arjantinli teknik adam, kariyerinde ilk kez Camp Nou’da galibiyet sevinci yaşadı.

MAÇ SONRASI SOYUNMA ODASINA KOŞTU

Barcelona’yı deplasmanda 2-0 mağlup eden Atletico Madrid’de büyük sevinç yaşanırken, Diego Simeone’nin maç bitiş düdüğüyle birlikte doğrudan soyunma odasına koşması dikkat çekti. Simeone’nin bu hareketi, galibiyetin takım için ne kadar büyük anlam taşıdığını gözler önüne serdi.

TARİHİ GALİBİYETLE AVANTAJI KAPTI

Bu sonuçla Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde rövanş öncesi önemli bir avantaj elde etti. Simeone yönetimindeki ekip, Camp Nou’daki bu kritik galibiyetle Avrupa’da iddiasını güçlendirdi.

İşte o anlar;