Icardi, bir ayrılıp bir barıştığı Wanda Nara ile fotoğrafını paylaştı: Disney hikayelerinin ikinci sezonları da vardır

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Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan evliliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Maldivlere tatile giden ve ayrı ayrı paylaşımlar yapan Icardi ve Wanda Nara bu sefer beraber paylaşım yaptılar.

"SENİ SEVİYORUM WANDA"

Maldivlere tatile giden ve ayrı ayrı paylaşımlar yapan Icardi ve Wanda Nara barıştıklarını açıkladı. Icardi Instagram paylaşımında "Hayatımın kadını değildin. Hayatımı değiştiren kadındın. Ancak Disney hikayelerinin ikinci sezonları da vardır. Seni seviyorum Wanda." diyerek kafaları karıştırdı.

ARALARI BOZUKTU

Wanda Nara ve Mauro Icardi, Eylül ayında ayrıldıklarını açıklamışlardı. Ayrılık süreci sonrası birbirlerini suçlayıcı ifadeler kullanırken Wanda Nara, Arjantinli rapçi L-Gante ile birlikte olduğunu duyurdu. Bu gelişmenin ardından Mauro Icardi ise Wanda Nara için 'Kendini dünyaya rezil ediyor' ifadelerini kullandı.