Emre Belözoğlu İtalyanca şaka yaptı, tüm salon kahkahaya boğuldu - Son Dakika
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Emre Belözoğlu İtalyanca şaka yaptı, tüm salon kahkahaya boğuldu

16.09.2022 11:15

Fiorentina karşılaşması öncesi İtalyanca konuşması gündem olan Medipol Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu, bu seferde maç sonu açıklaması yaparken İtalyancasını konuşturdu. İtalyan gazeteciye yaptığı espri tüm salonu kahkahaya boğdu.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-0 kazandıkları Fiorentina maçının ardından açıklamalarda bulundu. Maç sonrası İtalyan basınının da sorularını yanıtlayan Belözoğlu, İtalyan gazetecinin sorusuna karşılık espri yaptı. Emre Belözoğlu'nun cevabı tüm salonu güldürdü.

"BİZİM İÇİN HER ŞEY ÇOK İYİ"

İki günde bir müsabaka oynadıklarından dolayı çok fazla çalışma fırsatı bulamadıklarını ifade ederken, oyunun başlangıcında bu maçı kazanacaklarını hissettiğini söyleyen Belözoğlu, "Bütün arkadaşlarımızın isteği ve arzusu, gösterdiği disiplin... Bizim için her şey çok iyi gidiyor." ifadelerini kullandı.

"O DA BENİM GİBİ BAŞAK BURCU"

Ayrıca Serdar Gürler sorusuna Emre Belözoğlu, "Serdar Gürler, elinden gelen her şeyi çok iyi yapan bir oyuncu. O da benim gibi başak burcu, duygusal. Dün doğum günüydü." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: Emre Belözoğlu İtalyanca şaka yaptı, tüm salon kahkahaya boğuldu - Son Dakika
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