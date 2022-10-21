"Katar benim için son Dünya Kupası" diyen Messi'den düzeltme geldi: Milli takımda devam edip etmeyeceğimi turnuva sonrası göreceğiz - Son Dakika
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"Katar benim için son Dünya Kupası" diyen Messi'den düzeltme geldi: Milli takımda devam edip etmeyeceğimi turnuva sonrası göreceğiz

21.10.2022 16:41

Geçtiğimiz haftalarda, "Katar, benim için son Dünya Kupası" açıklamasını yapan Arjantinli süperstar Messi, sansasyon yaratan o sözlerine açıklık getirdi. 35 yaşındaki Messi, "Milli Takım'da devam edip etmeyeceğimi, Dünya Kupası bittikten sonra göreceğiz." ifadelerini kullanarak gelecek turnuvalar için açık kapı bıraktı.

Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi, Katar'daki Dünya Kupası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız, turnuvanın son Dünya Kupası olacağını belirttiği demecine de açıklık getirdi.

"BENİ ŞAMPİYON GÖREN BİR NESİL VAR"

Dünya Kupası'na ilişkin konuşan Messi, "Arjantin'de benimle birlikte büyüyen ve beni şampiyon gören bir nesil var. Dünya Kupası'nda bana sonuna kadar destek olacaklarını hissediyorum." ifadelerini kullandı.

"DÜNYA KUPASI BİTTİKTEN SONRA GÖRECEĞİZ"

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Benim için son Dünya Kupası" sözlerine de açıklık getiren Messi, "Şu anda kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Geçen yıl PSG'ye geldiğimden daha iyi. Benim için son Dünya Kupası açıklamasını yaş sorunu nedeniyle yaptım. Milli Takım'da devam edip etmeyeceğimi, Dünya Kupası bittikten sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Lionel Messi, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Katar benim için son Dünya Kupası' diyen Messi'den düzeltme geldi: Milli takımda devam edip etmeyeceğimi turnuva sonrası göreceğiz - Son Dakika


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