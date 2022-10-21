Paris Saint-Germain'in yıldızı Lionel Messi, Katar'daki Dünya Kupası'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Arjantinli yıldız, turnuvanın son Dünya Kupası olacağını belirttiği demecine de açıklık getirdi.
Dünya Kupası'na ilişkin konuşan Messi, "Arjantin'de benimle birlikte büyüyen ve beni şampiyon gören bir nesil var. Dünya Kupası'nda bana sonuna kadar destek olacaklarını hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz haftalarda yaptığı "Benim için son Dünya Kupası" sözlerine de açıklık getiren Messi, "Şu anda kendimi fiziksel olarak çok iyi hissediyorum. Geçen yıl PSG'ye geldiğimden daha iyi. Benim için son Dünya Kupası açıklamasını yaş sorunu nedeniyle yaptım. Milli Takım'da devam edip etmeyeceğimi, Dünya Kupası bittikten sonra göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › 'Katar benim için son Dünya Kupası' diyen Messi'den düzeltme geldi: Milli takımda devam edip etmeyeceğimi turnuva sonrası göreceğiz - Son Dakika