Günün ilk maçlarında Başakşehir ve Ümraniyespor kazanan takımlar oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Günün ilk maçlarında Başakşehir ve Ümraniyespor kazanan takımlar oldu

27.12.2022 19:37

Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Günün bir diğer karşılaşması olan MKE Ankaragücü-Ümraniyespor karşılaşmasında ise gülen taraf 2-1'lik skorla deplasman ekibi oldu.

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Günün diğer maçında ise MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Bu mücadelede ise deplasman ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Gündüz maçları nefes kesti! Süper Lig'de 16. hafta heyecanı başladı

BAŞAKŞEHİR İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ

İlk yarısı 0-0 biten maçta Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 57'de Deniz Türüç ve 66'da Danijel Aleksic attı. Bu sonucun ardından Başakşehir, maç fazlasıyla 2. sıraya çıkarak zirve için yarışını sürdürürken, Antalyaspor ise 16 puanla 12. sırada kaldı.

Gündüz maçları nefes kesti! Süper Lig'de 16. hafta heyecanı başladı

ÜMRANİYE GERİDEN GELİP KAZANDI

Süper Lig'de Ümraniyespor, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda Daniel Avounou'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Ankaragücü'nün tek golünü ise Ghayas Zahid kaydetti. Maçın hemen başında 2. dakikada ev sahibi Ankaragücü, Ghayas Zahid'in golüyle 1-0 öne geçti. Başkent ekibinin golünden 7 dakika sonra Ümraniyespor, Daniel Avounou'yla eşitliği sağlarken devreye 1-1'lik eşitlikle girildi. Ümraniyespor'da Daniel Avounou 55. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Ümraniyespor'a 3 puanı getirdi. Bu sonucun ardından Ümraniyespor, ligdeki ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 10'a yükseltti. Ligde 5 maç sonra kaybeden MKE Ankaragücü ise 16 puanda kaldı.

YORUMLAR
500

Medipol Başakşehir Fk, Antalyaspor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Günün ilk maçlarında Başakşehir ve Ümraniyespor kazanan takımlar oldu - Son Dakika


Son Dakika
19:56 Ankara'da ilginç görüntü! Yarı çıplak Somalili bıçak sallayıp bağırarak Kur'an okudu
19:51 Rusya'dan Avrupa'ya petrol resti! Satışı yasaklandı
19:30 Fenerbahçe'ye rakip olan Volkan Demirel'den çarpıcı sözler: Anlatıp duygu sömürüsü yapmaya gerek yok
19:27 Günün ilk maçlarında Başakşehir ve Ümraniyespor kazanan takımlar oldu
19:05 Jorge Jesus'tan sürpriz tercihler! Fenerbahçe-Hatayspor maçının ilk 11'leri açıklandı
18:59 Kritik maç öncesi Fenerbahçe'ye kötü haber! Yıldız golcü kadrodan çıkarıldı
18:47 Deniz Türüç'ten muhteşem gol! Başakşehir'in hocası Emre Belözoğlu havalara uçtu
18:04 Selen Görgüzel'den tepki çeken sözler: Hesabı bana ödeten erkeğe etek giydiririm
17:33 Nevşehir'deki feci kazada 4 aylık bebek can verdi
17:16 Semih Öztürk ile Kurretülayn Matur çifti yollarını ayırıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2022 20:18:40. #1.13#
SON DAKİKA: Günün ilk maçlarında Başakşehir ve Ümraniyespor kazanan takımlar oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement