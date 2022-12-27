Günün ilk maçlarında Başakşehir ve Ümraniyespor kazanan takımlar oldu

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Günün diğer maçında ise MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor kozlarını paylaştı. Bu mücadelede ise deplasman ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

BAŞAKŞEHİR İKİNCİLİĞE YÜKSELDİ

İlk yarısı 0-0 biten maçta Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 57'de Deniz Türüç ve 66'da Danijel Aleksic attı. Bu sonucun ardından Başakşehir, maç fazlasıyla 2. sıraya çıkarak zirve için yarışını sürdürürken, Antalyaspor ise 16 puanla 12. sırada kaldı.

ÜMRANİYE GERİDEN GELİP KAZANDI

Süper Lig'de Ümraniyespor, MKE Ankaragücü'nü deplasmanda Daniel Avounou'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Ankaragücü'nün tek golünü ise Ghayas Zahid kaydetti. Maçın hemen başında 2. dakikada ev sahibi Ankaragücü, Ghayas Zahid'in golüyle 1-0 öne geçti. Başkent ekibinin golünden 7 dakika sonra Ümraniyespor, Daniel Avounou'yla eşitliği sağlarken devreye 1-1'lik eşitlikle girildi. Ümraniyespor'da Daniel Avounou 55. dakikada bir kez daha sahneye çıktı ve Ümraniyespor'a 3 puanı getirdi. Bu sonucun ardından Ümraniyespor, ligdeki ikinci galibiyetini elde etti ve puanını 10'a yükseltti. Ligde 5 maç sonra kaybeden MKE Ankaragücü ise 16 puanda kaldı.