Gediz Belediye Başkanı Akel, Amatör Spor Kulüplerine Destek Verdi

Spor

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Belediye Başkanı Necdet Akel, ilçede faaliyet gösteren amatör spor kulüplerine maddi destekte bulundu. Bu kapsamda bir tören düzenlendi.

Gediz Belediyesi başkanlık makamında gerçekleşen törene, Belediye Meclis Üyesi Ayhan Yıldız, Dayınlar Spor Kulübü Başkanı Ünal Bilgili, Muhipler Fatih Spor Kulübü Başkanı Salih Elbey, Gediz Gücü Spor Kulübü Başkanı Ömer Tanış, Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü Başkanı Yakup Özalp ve Gediz Gençlik Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet İşlek katıldı.

Spor kulüplerinin temsilcileri, kulüplerin ihtiyaçları, mevcut projeler ve gelecekteki planlar hakkında Başkan Akel'e detaylı bilgi verilerek, amatör spora yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkür edildi.

Gediz'in spor altyapısının güçlendirilmesi ve gençlerin sporla daha fazla ilgilenmesi konusundaki hedeflerini paylaşan Başkan Akel, sporun yaygınlaştırılması ve gençlerin spor faaliyetlerine daha aktif katılımını sağlamak amacıyla amatör sporun her zaman destekçisi olacaklarını belirtti. - KÜTAHYA