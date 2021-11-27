Gediz Belediyesi'nden amatör spor kulüplerine destek

Amatör Spor Kulüp Başkanları, Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak 'a kulüplerine ve amatör spora verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. - KÜTAHYA

Gediz Belediye binasında düzenlenen törenle, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili tarafından Gediz Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü, Gediz Gençlik Kulübü, Gediz Gücü Kulübü, Muhipler Fatih Spor Kulübü ve Gediz Dayınlar Spor Kulübü Başkanlarına çekleri takdim edildi.

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