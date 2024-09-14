Gediz\'de Spor Okulları Tamamlandı

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Kütahya'nın Gediz ilçesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesislerinde yaz tatili boyunca devam eden spor okulları sona erdi. Spor okulları kapsamında ve bakanlık projeleri dahilinde toplam 2 bin 771 kişiye sporcu kartı çıkarıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında 338 kişiye yüzme öğretilerek önemli bir adım atıldı. 2024 yılı Eylül ayı itibariyle 2 bin 411 lisanslı sporcu ve bin 665 adet sporcu kartı düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, konuyla ilgili olarak, "Spor okullarımızda 5 yaşından 16 yaşına kadar olan gençlerimize çeşitli branşlarda eğitim verdik. Yüzme, voleybol, basketbol, futbol, jimnastik, çocuk atletizmi, eğitsel oyunlar, halk oyunları, masa tenisi, badminton, kick boks, tekvando ve geleneksel okçuluk gibi birçok spor branşında gençlerimiz serbest zamanlarını sporla değerlendirdi" dedi.

Keskin, "Spor okullarımızda 4 kadrolu, 4 EYS (Eğitici Yüzme Sınıfı) ve 4 Halk Eğitim Merkezi bünyesinde olmak üzere toplam 12 antrenörle hizmet verdik. Spor okullarının başarısına destek veren Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gediz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü personeline teşekkür ederim" diye konuştu.

Muhammed Keskin son olarak, "Spor okullarımızın başarılı bir şekilde tamamlanmasında desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Gediz'in gençleri, sporla dolu bir yaz geçirdi ve birçok yeni beceri kazandı. Bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve personelimize minnettarız" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA