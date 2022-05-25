Gediz'deki futbol turnuvasına ilgi - Son Dakika
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Gediz'deki futbol turnuvasına ilgi

25.05.2022 00:58
Gediz'deki futbol turnuvasına ilgi

Kütahya'nın Gediz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurs gören ve ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerinin alt yapılarında oynayan genç sporcular için düzenlenen futbol turnuvası büyük ilgi gördü.

Kütahya'nın Gediz İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde kurs gören ve ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerinin alt yapılarında oynayan genç sporcular için düzenlenen futbol turnuvası büyük ilgi gördü.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak ve spora yönlendirmek amacıyla gerçekleştirilen turnuvaya, yüze yakın sporcunun yanı sıra Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Özyurt ile sporcuların velileri katıldı.

Gediz İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur, "Bu tatil gününde burada olmaktan büyük bir mutluluk ve heyecan yaşıyorum. Geleceğimiz olarak gördüğümüz gençlerimizi kötü alışkanlıklardan arınıp, muhafaza edilip bu şekilde akademik desteğin yanı sıra bir sporla uğraşmaları, sanatsal kültürel faaliyetlerle hemhal olmaları bizi son derece memnun etti. Kurumlarımız işbirliği içerisinde böyle bir etkinlik düzenlemişler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bütün takımlara başarılar diliyorum" diye konuştu.

Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Keskin, "Gediz'de bulunan resmi kurumlar tarafından ortaklaşa düzenlenen bu etkinlikte yine bir aradayız. 2009-2012 arası doğumlu gençlerin Halk Eğitimi Merkezi faaliyetleri, Gediz Gençlik ve Spor Merkezi spor kompleksi tesislerinde gençlerimiz bugün akşama kadar kötü alışkanlıklardan uzak durma, alkol ve sigara bağımlılığından uzak durma konseptiyle sağlık için spor yap projesi çerçevesinde turnuvaya dahil olacaklar. Destek veren tüm kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Sporla yüreğine dokunmadık gencimiz kalmasın diyoruz" dedi.

Futbol turnuvası Gediz Belediye Başkan Yardımcısı Şule Bilgili ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bahadur'un başlama vuruşu ile start aldı. Eski amatör futbolcu olan Mahmut Bahadur'un şık hareketler alış topladı.

Gediz Kaymakamı Hakan Alkan ve Kütahya Milletvekili Ahmet Tan'ın karşılıklı penaltı atışlarıyla sona eren turnuvada kupa töreni gerçekleştirildi. Şampiyon takımlara kupaları protokol tarafından takdim edildi. - KÜTAHYA

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MANİSA KADIN VELİLER GÜNDÜZ ÜZÜM BAĞINDA ÇALIŞIP, AKŞAMLARI HALI SAHADA FUTBOL OYNUYOR MANİSA KADIN VELİLER GÜNDÜZ ÜZÜM BAĞINDA ÇALIŞIP, AKŞAMLARI HALI SAHADA FUTBOL OYNUYOR Vefat eden müdür anısına futbol turnuvası Vefat eden müdür anısına futbol turnuvası
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gediz'deki futbol turnuvasına ilgi - Son Dakika


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