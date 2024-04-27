Gedizli Sporcular Bulgaristan\'da Büyük Başarı Elde Etti

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Bulgaristan'da düzenlenen Kick boks Eurocup turnuvasında Gedizli sporcular büyük başarı elde ederek tarıh yazdı.

WAKO (World Association Of Kick Boxing Organizations) Uluslararası Kick Boks organizasyonları içerisinde yer alan Top Ten Bulgaria Eurocup Şampiyonasında müsabakaya davet edilen ve ülkemizi temsil eden sporcuların içinde Gedizli sporcularından da oluşan ekip ülkemizi Bulgaristan'ın Plovdiv kentinde 21 ülke ve 804 sporcunun katıldığı Top Ten Bulgaria Avrupa Kupasında temsil ederek büyük bir başarıya imza attılar.

Bu kapsamda uluslararası 21 ülkenin katıldığı şampiyonada, Gedizli sporculardan Aybars Ocak alt minik erkek müzikli form Avrupa birincisi, Selim Ocak büyük erkek point fighthing takım olarak Avrupa üçüncüsü, Muhammed Keskin veteran erkek point fighting 94 kiloda Avrupa ikincisi, Selim Ocak büyük erkek 89 kg kicklight Avrupa üçüncüsü, Nursen Ecren Keskin müzikli form minik bayan Avrupa birincisi, Muhammed Keskin veteran erkek +94 point fighting Avrupa ikincisi oldu.

Konuyla ilgili konuşan Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin, "Milli Takım ile birlikte gittiğimiz şampiyonada Gediz ekibi olarak büyük bir başarı elde ettik. Antrenörlerimizden Duygu Doğrayan Ocak ve Gedizli hemşerimiz Filiz Pektaş hakemlik görevini en iyi şekilde yerine getirdiler. İnşallah bundan sonraki süreçte daha büyük başarılar kazanmak için durmadan çalışacağız.

Kaymakamımız Hakan Alkan öncülüğünde başlayan Halk Eğitim Merkezi Kickboks Kursları Gediz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde devam ediyor. Yeni kayıtlarımız başladı" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA