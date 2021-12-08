Gedson Fernandes'in babasından Galatasaray taraftarını sevindiren paylaşım geldi
08.12.2021 16:42
Galatasaray'ın ara transfer döneminde kadrosuna katmaya hazırlandığı Gedson Fernandes'in ailesinden sevindirici paylaşım geldi. Portekizli yıldızın babası yaptığı paylaşımda, "Günaydın yakında geri döneceğiz" ifadelerini kullandı. 22 yaşındaki futbolcunun da beğendiği fotoğrafta Gedson'un annesinin üzerinde Galatasaray forması olması dikkat çekti.
Galatasaray uzun süredir peşinde koştuğu Gedson Fernandes'i renklerine bağlamaya artık çok yakın. Portekizli yıldızın ailesi yaptığı paylaşımda transferin fitilini yaktı.
"YAKINDA GERİ DÖNECEĞİZ"
Gedson Fernandes'in babası Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Günaydın. Yakında geri döneceğiz" yazdı. Portekizli yıldızın beğendiği paylaşımda annesinin Galatasaray forması giymesi ise sarı-kırmızılı taraftarlara bir mesaj olarak algılandı. Taraftarı heyecana boğan paylaşıma kısa süre içinde binlerce beğeni yağdı.
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