Geleceğin güreşçileri, spor okullarında yetişiyor - Son Dakika
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Geleceğin güreşçileri, spor okullarında yetişiyor

04.07.2022 12:03
Geleceğin güreşçileri, spor okullarında yetişiyor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, geleceğin güreşçileri de spor okullarında yetişiyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, geleceğin güreşçileri de spor okullarında yetişiyor.

Aydın'da Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Yaz Spor Okulları, il genelinde başladı. Aydın'ın 17 ilçesinde hizmet veren Spor Okulları, spor yapmak isteyen 5-18 yaş arası tüm genç ve çocuklara kapısını açtı. Yaz tatilinde çocukların sporun çeşitli dalları ile uğraşmaları ve kültürel, sanatsal aktivitelerde bulunmaları amacıyla 40 branşta eğitimlerin verileceği okulda, yaz mevsimi boyunca çeşitli aktiviteler de düzenlenecek.

GSB Spor Okulları, gençlere her spor dalında destek olmaya devam ederken, geleceğin güreşçilerini de yetiştiriyor. Güreş şampiyonalarında önemli başarılara imza atacak sporcuların yetişmesi amacıyla antrenmanlar da aralıksız devam ediyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

gençlik, Aydın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geleceğin güreşçileri, spor okullarında yetişiyor - Son Dakika

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