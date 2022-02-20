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Geleceğin şampiyon yüzücüleri Aliağa'da yarıştı - Son Dakika

Geleceğin şampiyon yüzücüleri Aliağa'da yarıştı

20.02.2022 10:11
Geleceğin şampiyon yüzücüleri Aliağa'da yarıştı

Spordan sanata birçok farklı branşta Aliağalılara hizmet veren Aliağa Gençlik Merkezi, Aliağa Kulüpler Arası Yüzme Yarışması'na ev sahipliği yaptı.

Spordan sanata birçok farklı branşta Aliağalılara hizmet veren Aliağa Gençlik Merkezi, Aliağa Kulüpler Arası Yüzme Yarışması'na ev sahipliği yaptı. Yarışmada 7-14 yaş grubundaki yüzücüler verdikleri mücadele ile profesyonelleri aratmadı.

Aliağa Belediyesinin katkıları ile Aliağa Gençlik Merkezi yarı olimpik havuzda gerçekleştirilen Aliağa Kulüpler Arası Yüzme Yarışması'na; KZY Spor, İzmir Kahraman Spor Kulübü (İz-Ka) ile Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübünde eğitim gören toplam 96 yüzücü katıldı. Serbest, sırt ve kelebek dallarında yarışan yüzücüler, dereceye girebilmek adına kıyasıya bir mücadele verdi. Profesyonel eğitmenlerin gözetiminde gerçekleştirilen yarışmada, derece elde eden sporcular için yarışma sonunda ödül töreni düzenlendi. Sporculara madalya ve katılım belgelerini Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serap Cerrahoğlu takdim etti.

Aliağa Belediyesine teşekkür

Aliağa Gençlik Merkezinin çok güzel ve özel bir tesis olduğunu belirten KZY Spor Kulübü Kurucusu Fırat Arslan, "Böylesine özel bir organizasyona davet edildiğimiz için çok mutluyuz. Yüzme yarışması gibi birçok yarışma yaparak Aliağa'da başarılı yüzücüler yetiştirmek, milli takımlara yüzücü kazandırmak gibi bir hedefimiz var. Çocuklarımıza böyle bir fırsat veren Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a çok teşekkür ediyoruz" dedi. Yarışmaya İzmir'den katılan İzmir Kahraman Spor Kulübü Yöneticisi Turgay Cansever, "Yarışmaya katılan tüm kulüplerimizi ve yüzücülerimizi verdikleri mücadelelerden ötürü tebrik ediyoruz. Yarışmada minik sporculara da yer verdik. Şampiyon kulaçlar yetiştirmek adına güzel bir yarışma oldu. Tüm katkılarından dolayı Aliağa Belediyesine teşekkür ederiz" diye konuştu. Aliağa'da yüzme yarışmasının ilkini gerçekleştirmekten ötürü mutluluk duyduklarını ifade eden Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü Yöneticisi Mustafa Bora, "Aliağa'da başarılı sporcular yetiştirmek hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aliağa'da ilk kez gerçekleştirilen ve Aliağa Gençlik Merkezinin ev sahipliği yaptığı kulüpler arası yüzme yarışmasına katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum. Aliağa'mıza bu tesisi kazandıran ve küçük sporcularımıza tüm imkanları sağlayan Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'a çok teşekkür ediyoruz" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Geleceğin şampiyon yüzücüleri Aliağa'da yarıştı
Geleceğin şampiyon yüzücüleri Aliağa'da yarıştı
Geleceğin şampiyon yüzücüleri Aliağa'da yarıştı
Geleceğin şampiyon yüzücüleri Aliağa'da yarıştı
Geleceğin şampiyon yüzücüleri Aliağa'da yarıştı
Geleceğin şampiyon yüzücüleri Aliağa'da yarıştı

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gençlik, Aliağa, İzmir, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Geleceğin şampiyon yüzücüleri Aliağa'da yarıştı - Son Dakika Spor


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