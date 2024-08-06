Geleceğin şampiyonları Erzurum'da yetişiyor - Son Dakika
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Geleceğin şampiyonları Erzurum'da yetişiyor

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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki havalı atış poligonunda geleceğin şampiyonları yetişiyor. Sporcular, son teknoloji ile donatılan poligonda antrenman yaparak başarılı olmak ve olimpiyatlarda yarışmak için çalışıyorlar.

06.08.2024 10:06
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- Onlar Erzurum'un en havalı atıcıları

Geleceğin şampiyonları burada yetişiyor

ERZURUM - Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki havalı atış poligonunda geleceğin şampiyonları yetişiyor.

Erzurum'da son teknoloji ile donatılan atış poligonunda antrenman yapan sporcular, başarılı olmak ve olimpiyatlarda yarışmak için antrenmanlarını sürdürüyor. Havalı tabanca ve silahla atış yapan sporcular, hedefi 12'den vurmak için gayret ediyorlar. Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Mustafa Burak Çağlar, modern ve Türkiye'de sayılı olan poligonunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Erzurum'da hem sporumuzu sevdirmek hem de geleceğin şampiyonlarını yetiştirmek için gayret gösteriyoruz. Kullanılan malzeme ve ekipmanlar olarak maliyetli bir spor. Ama devletimiz bu anlamda her türlü desteği veriyor. Bizlerde uluslararası şampiyonalarda kürsüye çıkmak ve olimpiyatlarda ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandırmak için sporcularımıza destek veriyoruz" dedi.

Sporculardan Rana Gözübüyük ve Berat Kurt'da Erzurum'daki poligonun ve silahların oldukça yeterli olduğun ifade ettiler.

Geleceğin şampiyonları Erzurum\'da yetişiyor
Kaynak: İHA

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