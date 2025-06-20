Geleceğin Şampiyonları İçin Taha Akgül'den Çarpıcı Açıklama - Son Dakika
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Geleceğin Şampiyonları İçin Taha Akgül'den Çarpıcı Açıklama

20.06.2025 22:50
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Taha Akgül, güreş altyapısına odaklandıklarını vurguladı ve 2032-2036 hedeflerini açıkladı.

- Taha Akgül: "Günü değil, geleceği kurtarıyoruz"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül:

" Sivas'ta tarihi bir organizasyon gerçekleşiyor"

"Dünya şampiyonasında hedef altın madalya"

SİVAS - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, altyapıya önem verdiklerini söyleyerek, "Biz günü kurtarmaya değil, geleceği kurtarmaya geldik. Bu tohumlar meyvesini 8-10 sene sonra verecek Allah'ın izniyle" dedi.

Sivas'ta başlayan Minikler Türkiye Güreş Şampiyonası heyecanı devam ediyor. Bu kapsamda şampiyonayı takip etmek üzere Sivas'a gelen Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu. Sivas'ta yaklaşık 6 bin 500 sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyona hakkında konuşan Akgül, "Sivas'ta tarihi bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. 6 bin 300 çocuğumuzun hepsine devletimizin bize verdiği bütçeyle beraber destek sağladık. Devletimizden Allah razı olsun. Çocuklarımız her şeyi hak ediyorlar. Sporcularımıza eşofman takımı, tişört, mayo verdik. Burada güreşen sporcuların içerisinden gerçekten de çok yetenekliler çıkacak. Bu şampiyona biter bitmez sporcuları gelişim kampına alacağız. Burası gerçekten bizim alt yapının filizlerini ateşlediğimiz gün. Sivas'a yakışan bir organizasyon oldu. Türkiye'nin her yerinden gelen aileler var. Adıyaman'dan konteynır kentten gelip burada madalya kazanan çocuklarımız var. Onlara bu desteği sağlamak bizim için çok büyük bir gurur. Tarihte ilk kez ilk 5'e madalya verdik. Toplamda bin küsur madalya dağıtıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Bizim amacımız günü kurtarmak değil"

Olimpiyatlardaki hedefle ilgili yöneltilen soruya Akgül, "Biz günü kurtarmaya değil, geleceği kurtarmaya geldik. Biz Sivas'ta devam eden şampiyonaya çok ciddi bir emek sarf ettik. Bizim amacımız günü kurtarmak değil. Avrupa, dünya şampiyonalarında madalya gelir gelmez tartışılır. Fakat biz eğer bugün bu dikimi yapmasaydık, bu tohumları ekmeseydik 2032 ve 2036'da federasyonumuz, bakanlığımız kim olursa olsun yerimizde problem yaşardı. Ama biz şimdi o tohumları ekiyoruz. Bu tohumlar meyvesini 8-10 sene sonra verecek Allah'ın izniyle. Bu çocuklarımız ileride belki şampiyon olmayacaklar ama hepsi ileride Türkiye'nin kadrolarında görevler alacaklar. Bugünü inşallah hiç unutmayacaklar, onlara tarihi bir gün yaşatıyoruz" yanıtını verdi.

"2 yada 3 altın madalya hedefimiz var"

Başkan Akgül, son olarak önümüzdeki aylarda düzenlenecek olan Büyükler Dünya Şampiyonası'nda hedeflerinin altın madalya kazanmak olduğunu dile getirdi. Akgül, "Hedefimiz orada inşallah 2 ya da 3 altın madalya almak, bu kapasitemiz var. Kadın takımımız, grekoromen takımız çok iddialı. Serbest takımda bir jenerasyon değişikliği var, gençlere yöneldik. İnşallah o gençleri yukarıdaki ağabeylerine yetiştirmeye çalışıyoruz ama grekoromende daha iddialıyız. Serbestte de arkadaşlarımız inşallah kendi performanslarını artırarak Avrupa ve dünyada madalyaya aday olacak. İnşallah 2 ya da 3 altın madalya hedefimiz var" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Taha Akgül, Politika, Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geleceğin Şampiyonları İçin Taha Akgül'den Çarpıcı Açıklama - Son Dakika

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