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Geleceğin şampiyonları yarıştı - Son Dakika

Geleceğin şampiyonları yarıştı

07.02.2022 11:37
Geleceğin şampiyonları yarıştı

Antalya'da, tadilatın ardından yeniden açılan Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu, hafta sonu il içi 11-12 yaş yüzme yarışmalarına ev sahipliği yaptı.

Antalya'da, tadilatın ardından yeniden açılan Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu, hafta sonu il içi 11-12 yaş yüzme yarışmalarına ev sahipliği yaptı. Yarışma, covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden yüzme hakemi Nasuh Çelik anısına düzenlendi.

Muratpaşa Belediyesi'nin teknik altyapı ve fiziki özellikleriyle ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapan Süleyman Erol Yüzme Havuzu, hafta sonu 11-12 yaş sporcuların kıyasıya yarıştığı şampiyonaya ev sahipliği yaptı. Tadilat çalışmaları nedeniyle yaklaşık 3 ay kapalı kalan ve ocak ayında yeniden açılan yüzme havuzunda Türkiye Yüzme Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyet takviminde de yer alan 11-12 yaş il içi vize yarışları gerçekleştirildi. Cumartesi ve pazar günleri gerçekleşen yarışlar kurbağlama, kelebek, serbest ve sırtüstü stillerinde farklı kulvar uzunluklarında gerçekleşti. - ANTALYA

Geleceğin şampiyonları yarıştı
Geleceğin şampiyonları yarıştı
Geleceğin şampiyonları yarıştı

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Süleyman Erol, Muratpaşa, Antalya, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Geleceğin şampiyonları yarıştı - Son Dakika Spor


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