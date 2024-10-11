Geleceğin yıldızlarına malzeme desteği - Son Dakika
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Spor

Geleceğin yıldızlarına malzeme desteği

Geleceğin yıldızlarına malzeme desteği

GSB, MEB ve TFF'nin ortaklaşa düzenledikleri 'Futbol Gelişim' Projesi 2024-2025 sezonu başladı.

11.10.2024 15:48  Güncelleme: 15:51
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GSB, MEB ve TFF'nin ortaklaşa düzenledikleri 'Futbol Gelişim' Projesi 2024-2025 sezonu başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Mehmet Akif Fencioğlu'nun katımıyla yetenekli öğrencilere malzeme dağıtımı yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun ortaklaşa düzenledikleri 'Futbol Gelişim' Projesi 2024-2025 sezonu başladı.

Proje kapsamında Palandöken Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Spor Salonu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Mehmet Akif Fencioğlu'nun katımıyla yetenekli öğrencilere spor malzemesi dağıtım töreni düzenledi.

Geleceğin futbol yıldızlarının oldukça heyecanlı gözüktüğü törene Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Bölge Müdürü Mehmet Akif Fencioğlu, TFF Bölge Antrenörü Yunus Emre Öztürk, Spor GSİM Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Vahit Albayrak, Milli Eğitim Bakanlığı İl Milli Eğitim Koordinatörü Fatih Kula ve projede yer alan okul müdürleri ile öğretmenler katıldı.

Fencioğlu: Türk futbolu için önemli bir proje

Projenin açılış konuşmasını yapan Türkiye Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Mehmet Akif Fencioğlu, "Federasyonumuzun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaklaşa yürüttükleri ve bu yıl ikincisine start verdiğimiz Futbol Gelişim Projemize katılan tüm sporcu, okul yöneticileri ve beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Futbol Gelişim Projesi 2024-2025 sezonu hayırlı olsun" dedi.

Çakmur: İkincisi düzenlenen proje hayırlı olsun

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, bu yıl ikincisine start verdikleri 'Futbol Gelişim' Projesine katılan birbirinden yetenekli sporculara başarı dileklerini ileterek, "Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ile Türkiye Futbol Federasyonumuzun ortaklaşa düzenledikleri 'Futbol Gelişim' Projesi 2024-2025 sezonu başladı. Projede yer alan okullara ve sporculara şimdiden başarılar diliyorum. Futbol Gelişim projesi ilimize ve Türkiyemize hayırlı olsun" dedi.

Öztürk: Amacımız yetenekli çocuklara ulaşmak

'Futbol Gelişim' Projesi'nin esas amacının yetenekli çocuklara ulaşmak ve onları keşfederek Türk sporuna kazandırmak olduğunu belirten TFF Bölge Antrenörü Yunus Emre Öztürk, "Proje kapsamında asıl hedef okullarımızda bulunan yetenekli sporculara ulaşarak bu sporcuların kulüplere ve Türk futboluna kazandırmak. Bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz ve mesai harcıyoruz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

erzurum, Futbol, Spor, Son Dakika

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