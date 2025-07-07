Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun planlamalarına dair bir toplantı gerçekleştirdi.
8 Ağustos'ta başlayacak olan Süper Lig'in fikstürü geçtiğimiz günlerde çekildi. Öte yandan TFF, önümüzdeki sezonun merakla beklenen 'yabancı VAR hakemi' uygulamasına dair kararını da verdi.
Ajansspor'da yer alan habere göre; Süper Lig'de yabancı VAR hakemi uygulaması bir sezon daha devam edecek. 2024-2025 sezonun ortasında başlayan bu uygulamanın tartışmaları bir nebze de olsa dindirdiği ve devam edilmesi yönünde karar alındığı belirtildi.
Son Dakika › Spor › Gelecek sezon devam edecek mi? TFF'den 'yabancı VAR hakemi' kararı - Son Dakika
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