Geleneksel Avcı Bayramı ve Trap Yarışması 6. kez yapılacak - Son Dakika
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Geleneksel Avcı Bayramı ve Trap Yarışması 6. kez yapılacak

13.07.2022 11:51
Geleneksel Avcı Bayramı ve Trap Yarışması 6. kez yapılacak

Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Avcı Bayramı ve Trap Yarışması bu yıl altıncı kez düzenlenecek.

Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından düzenlenen Geleneksel Avcı Bayramı ve Trap Yarışması bu yıl altıncı kez düzenlenecek. 17 Temmuz Pazar günü Salur merasında düzenlenecek trap yarışlarında yine renkli görüntüler yaşanacak.

Her yıl geleneksel olarak Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği tarafından düzenlenen ve bu yıl altıncı kez yapılacak olan Geleneksel Avcı Bayramı ve Trap Yarışması Salur merasında 17 Temmuz pazar günü gerçekleştirilecek. Yarıma öncesinde Cumartesi günü katılımcılar mera alınan deneme atışları yapabilecek. Yarışma öncesinde ayrıca Kayseri BüyükşehirBelediyesi Mehter Takımı ile Off Road ekipleri gösteri yapacak. Etkinlik boyunca yemek ve su dernek tarafından ikram edilecek. Yarışmada dereceye girenlere otomatik tüfek, fişek ve havalı tüfek gibi ödüllerin yanında kupa ve madalya verilecek.

Kocasinan Argıncık Avcılık ve Atıcılık Derneği Başkanı Kemal Çelik, Kayseri'de artık bir klasik haline gelen şenliğe yine birçok ilden katılımcıları beklediklerini söyleyerek, "Doğayı seven herkesi aileleri ile birlikte güzel bir geçirmek için etkinliğimize bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

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Kaynak: İHA

Kocasinan, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geleneksel Avcı Bayramı ve Trap Yarışması 6. kez yapılacak - Son Dakika

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