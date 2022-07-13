Geleneksel Rahvan At Yarışları heyecanı Gölcük'te yaşanacak - Son Dakika
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Geleneksel Rahvan At Yarışları heyecanı Gölcük'te yaşanacak

13.07.2022 11:33
Geleneksel Rahvan At Yarışları heyecanı Gölcük'te yaşanacak

Türkiye'nin dört bir yanından rahvan at yarışçılarının katılacağı, Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu 17 Temmuz Pazar günü başlıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından rahvan at yarışçılarının katılacağı, Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu 17 Temmuz Pazar günü başlıyor.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Gölcük Belediyesi ve Gölcük Değirmendere Rahvan Atçılar Kulübü işbirliğiyle düzenlenecek Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu heyecanı, 17 Temmuz Pazar günü yaşanacak. Gölcük Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu pistinde saat 12.00'da başlayacak yarışlara, bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından rahvan at yarışçıları katılacak.

Ödüllü yarışlar; Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, İkili Tay, İthal Atlar (A), İthal Atlar (B), Köylü Dörtnal kategorilerinde büyük heyecana sahne olacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, tüm vatandaşları yarışlara davet etti. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Gölcük Belediyesi, Türkiye, Gölcük, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Geleneksel Rahvan At Yarışları heyecanı Gölcük'te yaşanacak - Son Dakika

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