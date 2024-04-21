Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası Samsun\'da Son Buldu

Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da sona erdi.
Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından İlkadım OkçulukTesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona 41 ilden 94 kulüpten 928 sporcu katıldı.
Turnuvanın ikinci gününde sporcular bireysel ve takım final atışlarını yaptı.
Yıldızlar bireysel kızlarda Zeynep Meryem İrdam, erkeklerde Muhammed Taha Doğan, genç kızlar bireyselde Ayşe Hümeyra Koç, erkeklerde ise Mehmet Ali Bulut birinciliği elde etti.
8-9 yaş minik kızlarda Ayça Başaran, erkeklerde Oğuz Tuna Öğreten, 10-11 yaş minik kızlarda Esmanur Gülşen, erkeklerde Çınar Akyürek, 12-13 yaş minik kızlarda Ceren Arslan, erkeklerde ise Hamza Tutar birinci oldu.
12-13 yaş minik kızlar takımda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübü, erkeklerde Yıldızlar Okçuluk Spor Kulübü, yıldız kızlar takımda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt Spor Kulübü, erkeklerde Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, genç kızlar takımda Meram Belediyesi Spor Kulübü, erkeklerde ise Kamimder Öncü Spor Kulübü sporcuları altın madalya kazandı.
Turnuvada dereceye girenlere madalyaları yetkililerce takdim edildi.
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