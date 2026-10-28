Geleneksel Türk Okçuluk Takımı, Güney Kore'de kürsü hedefiyle hazırlanıyor - Son Dakika
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Geleneksel Türk Okçuluk Takımı, Güney Kore'de kürsü hedefiyle hazırlanıyor

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Geleneksel Türk Okçuluk Takımı, Güney Kore\'de kürsü hedefiyle hazırlanıyor
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Geleneksel Türk Okçuluk Takımı, 30 Ekim-4 Kasım'da Güney Kore'nin Ulsan kentinde yapılacak 2026 Dünya Geleneksel Okçuluk Şampiyonası'nda kürsüyü hedefliyor. 38 ülkeden yaklaşık 700 sporcunun katılacağı organizasyonda sporcular, bayrağı dalgalandırmayı amaçlıyor.

Geleneksel Türk Okçuluk Takımı, Güney Kore'de düzenlenecek 2026 Dünya Geleneksel Okçuluk Şampiyonası'nda başarı elde ederek Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Organizasyon öncesinde Okmeydanı Okçular Vakfı Tesisleri'nde sporcular Ayşegül Demirbağ Çalışkan, Fatih Çetin ve Havvanur Uzun, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Dünya Geleneksel Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Dünya Geleneksel Okçuluk Şampiyonası, 30 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Güney Kore'nin Ulsan şehrinde gerçekleştirilecek. Yarışmaya 38 ülkeden yaklaşık 700 sporcu katılacak.

Güney Kore'deki organizasyon için sıkı bir şekilde çalıştıklarını belirten Ayşegül Demirbağ Çalışkan, "Sabahtan akşama kadar ok attığımız zamanlar oldu. Hava şartları müsait olduğu sürece sabah 9'da başlayıp akşam karanlığına kadar sıkı çalışmalar yaptık. Önceden de şampiyonluklarım oldu. Hem uluslararası hem ulusal anlamda birçok şampiyonluğum var. Bir sporcunun en büyük hedefi kürsüdür. Birincilik kürsüsü, altın madalya, özellikle uluslararası yarışmalarda bu bizim için çok önemli. Hem federasyonumuz açısından, hem bizden sonra gelecek olan gençlerimize örnek teşkil etmesi açısından kürsüyü ümit ediyoruz ve çalışıyoruz." diye konuştu.

44 yaşındaki sporcu, yarışlara nasıl odaklandığına dair bir soru üzerine ise "Herkesin farklı farklı olabiliyor. Camia içinde çoğu insan bilir. Okçuluk, odaklanma sporu olduğu için biraz dingin bir zihinle çıkmamız gerekiyor. Ben de bunu Kur'an dinleyerek sağlıyorum. Sureleri dinlerken, özellikle Fetih Suresi'ni dinlerken hem amaca yönelik, hem fethetmeye yönelik, hem de Kur'an'ın vermiş olduğu bir ahenk var. O ahenk beni dinlendiriyor, zihnimi dinlendiriyor ve sadece burada ne amaç için bulunuyorum onu sağlıyor. O yüzden benim totemim, dinlenme, konsantre olma şeklim bu." ifadelerini kullandı.

Fatih Çetin: "Bayrağımızı dalgalandıracağımıza inanıyorum"

Okçuluk takımı sporcularından Fatih Çetin, Güney Kore'de yapılacak yarışlarda "rahat" oluşuna güveniyor.

Hazırlıkların iyi gittiğinden bahseden 33 yaşındaki okçu, "Elimizden geldiği kadar, fırsat buldukça çalışmaya gayret ettik ve üstüne koyduğumuzu fark ederek ilerliyoruz. Hocalarımızın da tavsiyesiyle güzel şekilde ilerliyoruz." dedi.

Fatih, okçuluğa yaklaşık 1 yıl önce başladığını belirterek, "Kabzayı elime alalı 1 yıl oldu. 1 yıl içerisinde girmiş olduğum birçok yarışmada da kürsüyü hemen hemen görmek nasip oldu. Bugün de ülkemi temsil etmek diğer başarılı olan arkadaşlarım ile birlikte bu camiaya katılıp ok atabilmek benim için güzel oldu. Kısa süre içerisinde olmaz diye bir şey görmedik. Oluyormuş, çalışmalar neticesinde buralara gelebilmek mümkünmüş. Bunu deneyimlemiş oldum. Kendi adıma da bunu yaşayabildiğim ve yaşatabildiğim için mutluyum. İnşallah bu spora gönül vermek isteyen, başlamak isteyenler olursa tavsiye ediyorum. Doğru çalışmayla kısa sürede buralara gelebileceklerine inanıyorum." şeklinde konuştu.

Fatih Çetin, kendisine güvendiğini aktardı ve şunları kaydetti:

"Bu spora yeni başlamış biri olarak tecrübem az, ancak başarılı olacağıma inanıyorum. Kendime güveniyorum. Deneyimleyip, yaşayıp göreceğiz. Katıldığım diğer organizasyonlarda sürekli yeni şeyler öğreniyorum. Üzerine koyarak ilerlemeye çalışıyoruz. Hedefim kürsüyü görebilmek. Bireysel olarak da takım olarak da bayrağımızı dalgalandıracağımıza inanıyorum."

"Yarışma sırasında da antrenmanlarda da çok heyecan yapan biri değilim." diyen Fatih Çetin, "Rahat bir insanım. Açıkçası ben bu spora başlarken bir amacım yoktu. Kazanmak için bir ümidim yoktu. Bu spora rahat başladım. Bu rahatlıkla devam ettim, bu belki de en büyük avantajım. Bu spor hem ruhsal hem bedenen koordineli bir şekilde olması gerekiyor. Ben putayı karşıma aldığımda sanki göz göze bakışan iki kişiyiz gibi geliyor. O yüzden çevremde olanları umursamıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Havvanur Uzun: "Amacımız kürsüyü kapatmak"

Geleneksel Türk Okçuluk Takımı'nın 19 yaşındaki sporcusu Havvanur Uzun, ekip olarak hedeflerinin kürsüyü kapatmak olduğunu açıkladı.

Kampın verimli geçtiğini kaydeden genç okçu, "Hazırlıklar çok sıkı ilerliyor. Yoğun bir tempodayız. Her gün antrenmanlarla geçiyor. Hem ok atıyoruz, hem mentalimizi hazırlıyoruz. Amacımız kürsüyü kapatmak. Takım olarak da bireysel olarak da dereceler elde etmek istiyoruz." diye konuştu.

Altı yıldan bu yana okçuluk yaptığını anlatan Havvanur, "Okçuluğa başlama sebebim dikkat dağınıklığı ve odaklanma problemlerimin olmasıydı. Okçuluğa başladıktan sonra bu problemleri ortadan kaldırdım. Okçuluğun bana bu şekilde faydası oldu. Bu sayede de ülkemi temsil ettiğim için mutluyum ve gururluyum." ifadelerini kullandı.

Havvanur Uzun, "Yarışlarda nasıl odaklanıyorsun?" sorusuna ise "Ardımda olan biten her şeye kulağımı kapatıyorum. Sadece elimdeki oka odaklanıyorum. Antrenmandaki atışlarımı düşünüyorum. Antrenmanda yapabiliyorsam atış sırasında da yapabilirim. Sürekli bu cümleyi tekrar ediyorum. Mentalimi hazırlıyorum. Sanki yeni başlamış gibi her şeyi en başa döndürüyorum. O, ok kaçtı, onun için yapabileceğim bir şey yok. Elimdeki oka odaklanıyorum." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Kaynak: AA
Güney KoreDünyaSporSon Dakika

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