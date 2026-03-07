Geleni geçeni eziyorlar! Bu takım adım adım değil koşarak Süper Lig\'e geliyor

Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK fırtınası esiyor. Mavi-beyazlı ekip, ligin 29. haftasında sahasında konuk ettiği Manisa FK'yı 8-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

SAHADA GOL ŞOV YAPTILAR

Erzurum temsilcisi, taraftarı önünde oynadığı karşılaşmada baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. Manisa FK karşısında 8 gol bulan Erzurumspor FK, haftanın en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

12 MAÇTA 12 GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte Erzurumspor FK'nın etkileyici serisi devam etti. Son 12 lig maçının tamamını kazanan mavi-beyazlı ekip, bu süreçte rakip fileleri 38 kez havalandırırken sadece 3 gol yedi.

LİDERLİĞİNİ PEKİŞTİRDİ

Aldığı farklı galibiyetle liderliğini sürdüren Erzurumspor FK, şampiyonluk yolunda en güçlü adaylardan biri olduğunu bir kez daha gösterdi. Form grafiğiyle dikkat çeken ekip, ligde adeta durdurulamaz bir performans sergiliyor.