Gelir gelmez zirveye oturdu! Youssef En-Nesyri, 24 yıllık rekoru kırdı - Son Dakika
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Spor

Gelir gelmez zirveye oturdu! Youssef En-Nesyri, 24 yıllık rekoru kırdı

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Fenerbahçe, yeni transferi Youssef En-Nesyri'yi Sevilla'dan 19.5 milyon euro karşılığında renklerine bağladığını duyurdu. En-Nesyri böylece 24 yıllık "Süper Lig'in en pahalı transferi" rekorunu kırmış oldu. Bu rekorun sahibi 2000 yılında 17.05 milyon euroya Porto'dan Galatasaray'a transfer olan Mario Jardel'di. İşte güncellenen yeni liste...

25.07.2024 18:05
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Youssef En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Bonservisine 19.5 milyon euro bonservis ödenen Faslı forvet, böylece 24 yıllık rekoru kırmış oldu. Bu rekor, 2000 yılında Galatasaray'ın Porto'dan 17.05 milyon euroya transfer ettiği Mario Jardel'e aitti.

İşte Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri:

NESYRİ'NİN FENERBAHÇE'YE MALİYETİ

Fenerbahçe'den Kamu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Youssef En-Nesyri transferi için Sevilla'ya 8 taksitte 19.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu. Faslı golcü ile de 5 yıllık sözleşme imzalayans sarı-lacivertliler, 27 futbolcuya yıllık 4 milyon maaş ödeyecek. Deneyimli forvetin sözleşmesinde başarı bonusları da bulunuyor.

Gelir gelmez zirveye oturdu! Youssef En-Nesyri, 24 yıllık rekoru kırdı

Mario Jardel, Galatasaray, Fenerbahçe, Porto, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gelir gelmez zirveye oturdu! Youssef En-Nesyri, 24 yıllık rekoru kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ender Kervancıoğlu: Immobile ve Icardi'nin isimlerinin yanında bayağı sönük kaldı ama trabzosporun forveti Draguş ile eş değer. 10 8 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir: Böyle büyük rakamlarla gelen futbolculardan jardel hariç verim alınamadı. Umarım beklenen performansa ulaşır. 15 3 Yanıtla
  • jackal insomnia: bu listedeki en hak etmeyecek oyuncu diagne ve guizaydi 14 1 Yanıtla

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