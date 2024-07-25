Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Youssef En-Nesyri, Türk futbol tarihinin en pahalı transferi olarak kayıtlara geçti. Bonservisine 19.5 milyon euro bonservis ödenen Faslı forvet, böylece 24 yıllık rekoru kırmış oldu. Bu rekor, 2000 yılında Galatasaray'ın Porto'dan 17.05 milyon euroya transfer ettiği Mario Jardel'e aitti.
İşte Süper Lig tarihinin en pahalı transferleri:
Fenerbahçe'den Kamu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada Youssef En-Nesyri transferi için Sevilla'ya 8 taksitte 19.5 milyon euro bonservis bedeli ödeneceği duyuruldu. Faslı golcü ile de 5 yıllık sözleşme imzalayans sarı-lacivertliler, 27 futbolcuya yıllık 4 milyon maaş ödeyecek. Deneyimli forvetin sözleşmesinde başarı bonusları da bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Gelir gelmez zirveye oturdu! Youssef En-Nesyri, 24 yıllık rekoru kırdı - Son Dakika
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