Gelirse yer yerinden oynar! Süper Lig devi, yılın transfer bombasını patlatıyor

Süper Lig devi Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli'de forma giyen dünya yıldızı Roberto Firmino için nabız yoklamaya başladı.

Trt Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli'de forma giyen Roberto Firmino ile temasa geçti. Siyah beyazlı kulüp, Firmino'nun son fiziksel durumu ile ilgili geniş bir araştırma başlattı.

GEÇEN SEZON RAKAMLARI

Brezilyalı golcü, geçen sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı ve 12 gol atıp 10 asist yaptı. Suudi Ligi'ndeki yabancı sınırı nedeniyle 30 Ocak'tan bu yana lig maçına çıkamayan Firmino, 3 Mayıs'ta oynanan Asya Şampiyonlar Ligi finalinde ise 2 asist yaptı.

LIVERPOOL'DA 8 SENE OYNADI

Roberto Firmino, Brezilya'da Figueirense ve Tombense takımlarında oynadıktan sonra Ocak 2011'de 4 milyon euro karşılığı Hoffenheim'e transfer oldu. Brezilyalı yıldız, asıl sıçrayışını ise 41 milyon euroya 2015'te transfer olduğu Liverpool'da yaşadı. Firmino, 8 yıllık Liverpool macerasının ardından 2023 yazında bedelsiz olarak Al Ahli'ye transfer oldu.