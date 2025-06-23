Gelirse yer yerinden oynar! Süper Lig devi, yılın transfer bombasını patlatıyor - Son Dakika
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Gelirse yer yerinden oynar! Süper Lig devi, yılın transfer bombasını patlatıyor

Gelirse yer yerinden oynar! Süper Lig devi, yılın transfer bombasını patlatıyor
23.06.2025 09:55
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Beşiktaş, Suudi Arabistan Ligi'ndeki Al-Ahli takımında forma giyen Roberto Firmino için transfer görüşmelerine başladı. Siyah-beyazlı kulüp, Firmino'nun son fiziksel durumu hakkında geniş çaplı bir araştırma başlattı. Brezilyalı golcü, geçen sezon 31 maçta 12 gol atıp 10 asist yapmıştı. Firmino, 8 yıllık Liverpool macerasının ardından 2023 yazında bedelsiz olarak Al Ahli'ye transfer oldu.

Süper Lig devi Beşiktaş, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli'de forma giyen dünya yıldızı Roberto Firmino için nabız yoklamaya başladı.

Trt Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli'de forma giyen Roberto Firmino ile temasa geçti. Siyah beyazlı kulüp, Firmino'nun son fiziksel durumu ile ilgili geniş bir araştırma başlattı.

GEÇEN SEZON RAKAMLARI

Brezilyalı golcü, geçen sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıktı ve 12 gol atıp 10 asist yaptı. Suudi Ligi'ndeki yabancı sınırı nedeniyle 30 Ocak'tan bu yana lig maçına çıkamayan Firmino, 3 Mayıs'ta oynanan Asya Şampiyonlar Ligi finalinde ise 2 asist yaptı.

Gelirse yer yerinden oynar! Süper Lig devi, yılın transfer bombasını patlatıyor

LIVERPOOL'DA 8 SENE OYNADI

Roberto Firmino, Brezilya'da Figueirense ve Tombense takımlarında oynadıktan sonra Ocak 2011'de 4 milyon euro karşılığı Hoffenheim'e transfer oldu. Brezilyalı yıldız, asıl sıçrayışını ise 41 milyon euroya 2015'te transfer olduğu Liverpool'da yaşadı. Firmino, 8 yıllık Liverpool macerasının ardından 2023 yazında bedelsiz olarak Al Ahli'ye transfer oldu.

Suudi Arabistan, Roberto Firmino, Liverpool, Brezilya, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gelirse yer yerinden oynar! Süper Lig devi, yılın transfer bombasını patlatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Serkan Basar:
    Emeklilik ikramiyesi firminoya 23 4 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    AHA BÜYÜK İSTANBUL DEPREMI ALLAH AKIL FİKİR VERSIN 15 5 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Beşiktaş başkanı hem dünyalar kadar borcumuz var diyor Hem de bir sürü paraya futbolcu almaya çalışıyor bu ne lahana bu ne turşu Ondan sonra devletten Vergi indirim bekliyorlar 15 4 Yanıtla
  • Hakan1421:
    Arabistan'dan gelen hiç bir futbolcu için yer yerinden oynamaz, masalı bırakın artık 7 1 Yanıtla
  • Ramazan KAPUCUOĞLU:
    eldekilere maaşlarinda indirim yap diyonuz geleceklere para saciyonuz 3 1 Yanıtla
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