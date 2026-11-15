Gen.G\'yi 3-1 yenen Bilibili Gaming, Worlds 2026\'da ilk kez şampiyonluğa ulaştı

DÜNYANIN en büyük e-spor organizasyonlarından League of Legends Dünya Şampiyonası (Worlds 2026) finalinde Çin temsilcisi Bilibili Gaming, Güney Kore ekibi Gen.G'yi yaklaşık 5 saat devam eden mücadele sonunda 3-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez dünya şampiyonu oldu. Final karşılaşması; İstanbul'daki özel etkinlikte oyunseverler tarafından da ilgiyle takip edildi, TSİ saat 22.00'de başlayan mücadele 03.00'e kadar sürdü.

ABD'nin New York kentinde oynanan finalle birlikte bu yıl 16'ncısı düzenlenen League of Legends Dünya Şampiyonası sona erdi. İlk kez 2011 yılında düzenlenen organizasyonda bugüne kadar Güney Kore temsilcileri 10, Çin temsilcileri 4, Avrupa ve Tayvan temsilcileri ise 1'er kez şampiyonluğa ulaştı.

'FİNAL HEYECANI İSTANBUL'DA DA YAŞANDI'

League of Legends Dünya Şampiyonası finali kapsamında İstanbul'da da toplu izleme etkinliği düzenlendi. 14 Kasım'da gerçekleştirilen organizasyonda e-sporseverlerin final karşılaşmasını birlikte takip etmesi için hazırlanan izleme alanının biletleri tükendi.

'19 TAKIM, 5 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL HAVUZU İÇİN MÜCADELE ETTİ'

15 Ekim'de başlayan ve ABD'nin Los Angeles, Allen ve New York kentlerinde gerçekleştirilen organizasyonda, dünyanın farklı bölgelerinden 19 takım şampiyonluk için mücadele etti. Toplam 5 milyon dolarlık ödül havuzunun bulunduğu turnuvada şampiyon Bilibili Gaming 1 milyon dolar kazandı.

'FİNALİN EN DEĞERLİ OYUNCUSU KNIGHT OLDU'

Beş oyun üzerinden üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olduğu final serisinde Gen.G, ilk oyunu kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci oyunda rakibine üstünlük sağlayan Bilibili Gaming, seride durumu 1-1'e getirdi. Üçüncü ve dördüncü oyunları da kazanan Çin temsilcisi, karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. Finalin en değerli oyuncusu (MVP) ise Bilibili Gaming'in orta koridor oyuncusu Knight seçildi.

'FİNALİ AYNI ANDA YAKLAŞIK 4 MİLYON KİŞİ İZLEDİ'

Bilibili Gaming ile Gen.G arasında oynanan final karşılaşmasında eş zamanlı izleyici sayısı 3 milyon 956 bin 700'e ulaştı. 15 Ekim'de başlayan ve yaklaşık 1 ay süren turnuva boyunca toplam 131 milyon 113 bin saatin üzerinde izlenme süresi kaydedilirken, ortalama eş zamanlı izleyici sayısı 1 milyon 220 bin 604 oldu.