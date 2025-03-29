Genç B Kızlar Voleybol Final heyecanı sona erdi

Eskişehir'de gerçekleştirilen Okul Sporları Voleybol Genç B Kız Final Müsabakaları tamamlandı.

Okul Sporları Voleybol Genç B Kız Final Müsabakaları, Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Heyecanlı karşılaşmaların ardından final müsabakaları sona erdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medyada konuyla ilgili yapmış olduğu paylaşımda, "Kazanan okul takımlarımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, sporcularımıza başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR