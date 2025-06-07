Genç Boksçı Saliha Ceylin Pehlivan'ın Hedefi Olimpiyatlar - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Genç Boksçı Saliha Ceylin Pehlivan'ın Hedefi Olimpiyatlar

Genç Boksçı Saliha Ceylin Pehlivan\'ın Hedefi Olimpiyatlar
07.06.2025 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saliha Ceylin Pehlivan, okul müdürünün desteğiyle boks kariyerine devam ediyor ve olimpiyat hedefli.

Boksta Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa ikinciliği bulunan lise öğrencisi Saliha Ceylin Pehlivan, gençlik yıllarında boks yapmasına rağmen eğitimi nedeniyle spora ara veren okul müdürünün desteğiyle şampiyonalara hazırlanıyor.

Antalya'da yaşayan 15 yaşındaki Saliha Ceylin Pehlivan, 3 yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığının açtığı yaz kursları sayesinde boksla tanıştı.

Milli takım antrenörü Feridun Şah'ın kendisini keşfetmesiyle profesyonel olarak boksa başlayan Saliha Ceylin, ilk yılında Türkiye şampiyonluğunu elde ederek milli takıma seçildi.

Slovenya'da düzenlenen Üst Minik Erkek ve Kadın Avrupa Boks Şampiyonası'nda 38 kiloda üçüncü olan Saliha Ceylin, geçen yıl yeniden Türkiye şampiyonluğuna ulaştıktan sonra Bosna Hersek'te gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda bu sefer ikincilik kürsüsüne çıktı.

Bir yandan okuluna devam eden, bir yandan da antrenmanlarını aksatmayan Saliha Ceylin'in en büyük destekçileri arasında ise Hacı Dudu-Mehmet Gebizli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü İlhan Anaç da yer alıyor.

Kendisi de okul yıllarında boks yapan ancak üniversite hayatı nedeniyle sporu bırakmak zorunda kalan Anaç, öğrencisi Saliha Ceylin'e zaman zaman antrenmanlarında eşlik ediyor. Boks eldivenlerini yanına alarak takım elbiseyle salona gelen okul müdürü, ardından spor kıyafetlerini giyiyor, öğrencisiyle antrenman yapıyor.

Saliha Ceylin Pehlivan; ailesi, antrenörü ve okul müdürünün de verdiği desteklerle önce dünya şampiyonu olmak, ardından Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek istiyor.

"Okul müdürümüzün boksör olması bana güç veriyor"

Saliha Ceylin Pehlivan, AA muhabirine, ailesinin kendisini çok desteklediğini söyledi.

Ablası Mesude Pehlivan'ın da eski bir boksör olduğunu anlatan Saliha Ceylin, "Antrenörüm Feridun Şah'ın büyük desteğini görüyorum. Başarılarımın çoğunu ona borçluyum. Okul müdürümüzün boksör olması bana güç veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil ederek olimpiyat şampiyonu olmak istiyorum." dedi.

Okul müdürü İlhan Anaç ise öğrencisinin boksör olduğunu duyunca çok sevindiğini ifade etti.

Uzun yıllar boksla uğraştıktan sonra hem eğitimine devam etmek zorunda olduğu için hem de maddi imkansızlıklar nedeniyle spora devam edemediğini belirten Anaç, "Öğrencilerimizin boksör olması, sporcu olması beni mutlu ediyor. Öğrencimizin her zaman destekçisiyim. Boksörler arasında ayrı bir bağ, saygı vardır. Bizde de o bağ var. Pehlivan'ın başarılarını duydukça kendi hayallerimi gerçekleştiriyor gibi oluyorum. İnşallah öğrencimiz bir gün olimpiyat şampiyonu olur." diye konuştu.

Milli takım antrenörlerinden Feridun Şah, okul müdürünün eski boksör olmasının Saliha Ceylin Pehlivan için avantaj olduğunu kaydetti.

Saliha Ceylin'in büyük bir potansiyele sahip olduğunu aktaran Şah, "Çok az sporcuda ortaya çıkan yeteneğe sahip. Onun yeteneği bizim işimizi kolaylaştırıyor. Pehlivan'ın önce Avrupa, ardından dünya ve sonunda da nihai hedefimiz olan olimpiyat şampiyonu olacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şah, sporcularıyla olimpiyat hedefi doğrultusunda var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA

Türkiye, antalya, Eğitim, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç Boksçı Saliha Ceylin Pehlivan'ın Hedefi Olimpiyatlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı Dayı ve yeğenin miras kavgasında kan aktı
Yüzlerce İranlı turist Van’daki festivale akın etti Yüzlerce İranlı turist Van'daki festivale akın etti
Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oluyor Bakan Ersoy açıkladı Ücretsiz halk plajı sayısı 19 oluyor! Bakan Ersoy açıkladı
İstanbul’da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif İstanbul'da çekim yapan fenomene yaşlı adamdan ahlaksız teklif
Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275’ine hız ve radar işlemi yapıldı Bakan Yerlikaya: Arefe gününde 23 bin 275'ine hız ve radar işlemi yapıldı
Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta Fenerbahçe ve Galatasaray Leroy Sane için yarışta
Bu bayramı hiçbir zaman unutmazlar Çocukların boğayla imtihanı kamerada Bu bayramı hiçbir zaman unutmazlar! Çocukların boğayla imtihanı kamerada
“Düzgün otur“ deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı "Düzgün otur" deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı
Diyarbakır’da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri Diyarbakır'da 13 katlı evde çıkan yangında ihmaller zinciri
Guatemala’daki Fuego Yanardağı patladı: 500’den fazla kişi tahliye edildi Guatemala'daki Fuego Yanardağı patladı: 500'den fazla kişi tahliye edildi
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi

13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
12:16
Mardin, Kurban Bayramı’nda turist akınına uğradı
Mardin, Kurban Bayramı'nda turist akınına uğradı
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
10:22
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
17:47
Trump’tan Musk’a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
17:27
Romanya ilk bitcoin ATM’sini açtı
Romanya ilk bitcoin ATM'sini açtı
17:18
Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Kurban kesiminde bıçağın üzerine düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
17:05
Kurban kanı daireleri bastı
Kurban kanı daireleri bastı
16:50
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı
Kurban eti çekerken kıyma makinesine elini kaptıran genç kız ağır yaralandı
16:50
Koreli turistlere şok Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası
Koreli turistlere şok! Düğün yemeğine davet edip 5 bin lira istediler iddiası
16:05
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra’ya gitti
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra'ya gitti
15:58
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan’da ölü bulundu
269 kişiye mezar olan sitenin firari müteahhidi Sırbistan'da ölü bulundu
15:55
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Sahibinden kaçan keçi otogarda rakip firmanın paralarını yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2025 13:50:00. #7.13#
SON DAKİKA: Genç Boksçı Saliha Ceylin Pehlivan'ın Hedefi Olimpiyatlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.