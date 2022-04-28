Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da - Son Dakika
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Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da

28.04.2022 17:05
Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da

Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası 25-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Malatya'da yapılacak.

Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası 25-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Malatya'da yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Üstündağ ziyarette, 25-31 Mayıs 2022 tarihleri arasında Malatya'da Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası yapılacağının müjdesini verdi. Üstündağ, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, diğer ilgili ve yetkililerle Türkiye Şampiyonası'nın daha sağlıklı yapılması için istişarelerde bulundu.

Kayhan, Üstündağ'a günün anısına hediye verdi. - MALATYA

Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da
Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da
Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç Erkekler Türkiye Voleybol Şampiyonası Malatya'da - Son Dakika
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