Yıldız ve genç güreşçiler İstanbul'da "İlyas Demiroğlu ve Adnan Yurdaer" turnuvasında yarıştı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre turnuva, İstanbul Sarıyer Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Yıldızlar ve gençler yaş kategorilerinde 200'e yakın sporcunun ter döktüğü organizasyonda, birbirinden zevkli müsabakalar yapıldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, burada mücadele eden sporcuların geleceğin Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları olacağını belirterek şunları dile getirdi:

"Bugün çok anlamlı bir gün. İlyas Demiroğlu ve Adnan Yurdaer Güreş Turnuvası'nın ilkini gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu sayı artarak devam edecek. Bizler minikler, yıldızlar ve gençlerde yapılacak bütün müsabakaları çok önemsiyoruz. Bu çocukların antrenman kadar hakemli maç yapmaya da ihtiyacı var. Amacımız bu tip turnuvaların sayısını artırmak. Bugün burada tohumu atıyoruz, inşallah gelecek yıllarda bu sporcuların meyvesini almaya şahitlik edeceğiz. Burada yer almak, onları desteklemek, bu salonun havasını koklamak çok önemli. O yüzden biz sürekli olarak gençlerin yanında olmaya ve onlara maddi manevi destek vermeye devam edeceğiz. Böylesine değerli bir turnuvayı organize edenlere de ayrıca teşekkür ediyorum."