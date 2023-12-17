Genç Kadınlar Kılıç Mili Takımı Madrid\'de 4. oldu

Genç Kadınlar Kılıç Mili Takımı, İspanya'nın başkenti Madrid'de dördüncü oldu.

Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Madrid'de düzenlenen Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda Begüm Alkaya, Akya Göllü, Nil Güngör ve Zehra Kerem'den kurulu milli takım, İspanya'yı 45-17 ve Hong Kong'u 45-39 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalinde İtalya'ya 45-25 yenilen milliler, üçüncülük maçın da Fransa'ya aynı skorla kaybederek organizasyonu 4. tamamladı.