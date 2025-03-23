Genç Kızlar Bilek Güreşinde Hedef Dünya Şampiyonu

- Genç kızların hedefi Bilek Güreşinde Dünya Şampiyonu olmak

Genç bilek güreşi sporcusu Müberra Aktürk,

"Bir kadın olarak bu sporu yaptığında erkeklerden eleştiri alabiliyorsun"

ANTALYA - Antalya'da yaşayan Rabia Gürler ve Müberra Aktürk Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası'nda Antalya'yı temsil edecek. Genç kızların hedefi bilek güreşinde Dünya Şampiyonu olmak.

Serik ilçesinde yaşayan Rabia Gürler ve Müberra Aktürk Nisan ayında Manisa'da yapılacak olan Türkiye şampiyonasında sağ ve sol kol bilek güreşi müsabakalarında Antalya'yı temsil edecek. 16 yaşında olan Rabia Gürler 60 kiloda, 15 yaşındaki Müberra Aktürk ise 45 kilo sikletinde, önce Antalya'da düzenlenen Okul Sporları Bilek Güreşi müsabakalarında sağ kol ve sol kolda il birincisi oldu. Ardından Muğla'da düzenlenen grup müsabakalarından da bölge birincisi olarak Türkiye Şampiyonası'nda yarışmaya hak kazandılar. Hedeflerini Avrupa ve Dünya Şampiyonası olarak belirleyen Gürler ve Aktürk haftanın 2 günü özel bilek güreşi ekipmanları ve aparatları ile çalışmalarını sürdürüyor.

Kızlara antrenörlük yapan aynı zamanda Türkiye Şampiyonu olan ve şu anda 19-23 yaş 90 kiloda Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek olan Ramazan Gökay Kuzu yaptığı açıklamada, "Ben kendim de futbol oynarken beden eğitimi öğretmeni olan babamın teşviki ile bilek güreşine başladım. Dünya şampiyonu olan hocam Ferit Osmanlı'nın yanında çalışarak kendimi yetiştirdim. Kardeşlerimi tebrik ediyorum, Nisan ayında Manisa'da düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonasında ilimizi en iyi şekilde temsil edip şampiyon olarak döneceğiz. Haftanın 2 günü salonda özel bilek güreşi ekipmanları ve aparatları ile çalışıyoruz. Bilek güreşi sporu Dünya'nın en zor sporu. Olimpik bir spor değil ama Türkiye'ye en çok madalya getiren sporu bilek güreşi sporu. Kızların bilek güreşi yapması bizleri gururlandırıyor. Benim hocamda 6 kez dünya şampiyonu oldu. Yaklaşık 10 yıldır bu sporla ilgileniyorum. Bilek güreşi sporuna Türkiye'de sahip çıkılmasını istiyoruz" dedi.

Arkadaşlarının kendisini spor yapması için teşvik ettiğini ve 1 yıldır bilek güreşi yaptığını belirten Müberra Aktürk, "Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 9. Sınıfta okuyorum, 1 yıldır bu sporu yapıyorum. Beni arkadaşlarım bu sporu yapmam için teşvik etti. Bu sporu seviyorum ve mutluyum. Bu spora başlayınca ailem ve arkadaşlarımda beni desteklediler, arkamda oldular. Her madalya aldığımda da başarılarımın devam etmesini istiyorlar. Bu zamana kadar yaptığım müsabakalarda hiç kaybetmedim ve birinci oldum. En son Muğla'da bölge elemelerinde sağ ve sol kolda birinci oldum. Yarışmalara antrenman yaparak arada arkadaşlarımla bilek güreşi yaparak hazırlanıyorum. Her sporun olduğu gibi bilek güreşinin de kendine göre zorlukları var" ifadelerini kullandı.

Bilek güreşi yaptığı için erkekler tarafından eleştiri aldığını söyleyen Aktürk, "Bir kadın olarak bu sporu yaptığında erkeklerden eleştiri alabiliyorsun. Benim hoşuma gidiyor. Eleştirileri de dinlemiyorum. Bundan sonraki hedefim Dünya ve Avrupa şampiyonu olmak" şeklinde konuştu. Öğretmenlerinin teşviki ile bilek güreşine başladığını söyleyen Rabia Gürler ise, "Serik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde 10. Sınıfta okuyorum. 9. Sınıfta okulda hocalarımın teşviki ile bu spora başladım. Bileğin üçlü seni bir deneyelim dediler. Oradan başladım. 2 yıldır bu sporu yapıyorum. Hedefim Dünya ve Avrupa şampiyonu olmak" dedi.