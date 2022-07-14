Genç milli atlayıcılardan 8 madalya - Son Dakika
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Genç milli atlayıcılardan 8 madalya

14.07.2022 23:35
Genç milli atlayıcılardan 8 madalya

Bulgaristan'da düzenlenen Varna Diving Kupası'nda milli genç atlayıcılar günü 8 madalyayla tamamladı.

Bulgaristan'da düzenlenen Varna Diving Kupası'nda milli genç atlayıcılar günü 8 madalyayla tamamladı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular Barış İkinci-Bertuğ Demir ikilisi genç A-B erkekler 3 metre tramplen senkronize disiplininde altın madalya kazandı. Aynı disiplinde İsa Berk Gök- Çınar Uygun çifti ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Genç C-D erkekler 3 metre tramplen senkronize disiplininde Ahmet Ufuk Erol- Ahmet Kaan Uzal çifti, gümüş madalya kazandı.

Kızlarda 2 altın 1 gümüş

Organizasyonda Türkiye kızlarda 3 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.

Ece Şevval Erzincan-Simay Arslankan ikilisi genç A-B kızlar 3 metre tramplen senkronize disiplininde altın madalya kazandı. Aynı disiplinde Ilgın Çimen- Eylül Dibektaş çifti, gümüş madalya elde etti.

Asya Gül Ünal-Ecrin Geçol çifti de genç C-D kızlar 3 metre tramplen senkronize disiplininde altın madalyaya ulaştı.

Genç D kızlar 1 metre tramplende Ecrin Geçol altın madalya alırken, aynı disiplinde yarışan Sevgi Erdem de gümüş madalyanın sahibi oldu.

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Havuzda genç milli atlayıcılardan 9 madalya Havuzda genç milli atlayıcılardan 9 madalya Havuzda milli atlayıcılardan 12 madalya Havuzda milli atlayıcılardan 12 madalya
Kaynak: AA

Bulgaristan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç milli atlayıcılardan 8 madalya - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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