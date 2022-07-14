Genç milli atlayıcılardan 8 madalya

Bulgaristan'da düzenlenen Varna Diving Kupası'nda milli genç atlayıcılar günü 8 madalyayla tamamladı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular Barış İkinci-Bertuğ Demir ikilisi genç A-B erkekler 3 metre tramplen senkronize disiplininde altın madalya kazandı. Aynı disiplinde İsa Berk Gök- Çınar Uygun çifti ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
Genç C-D erkekler 3 metre tramplen senkronize disiplininde Ahmet Ufuk Erol- Ahmet Kaan Uzal çifti, gümüş madalya kazandı.
Kızlarda 2 altın 1 gümüş
Organizasyonda Türkiye kızlarda 3 altın ve 2 gümüş madalya elde etti.
Ece Şevval Erzincan-Simay Arslankan ikilisi genç A-B kızlar 3 metre tramplen senkronize disiplininde altın madalya kazandı. Aynı disiplinde Ilgın Çimen- Eylül Dibektaş çifti, gümüş madalya elde etti.
Asya Gül Ünal-Ecrin Geçol çifti de genç C-D kızlar 3 metre tramplen senkronize disiplininde altın madalyaya ulaştı.
Genç D kızlar 1 metre tramplende Ecrin Geçol altın madalya alırken, aynı disiplinde yarışan Sevgi Erdem de gümüş madalyanın sahibi oldu.
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