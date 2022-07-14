Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli sporcular Barış İkinci-Bertuğ Demir ikilisi genç A-B erkekler 3 metre tramplen senkronize disiplininde altın madalya kazandı. Aynı disiplinde İsa Berk Gök- Çınar Uygun çifti ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Genç milli atlayıcılardan 8 madalya - Son Dakika

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