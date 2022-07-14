Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paks kentinde 16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 9 kadın ve 8 erkek milli judocu madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA

Macaristan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Genç milli judocular, Avrupa Kupası için Macaristan'a gitti - Son Dakika

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