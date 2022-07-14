Genç milli judocular, Avrupa Kupası için Macaristan'a gitti

Genç milli judocular, Avrupa Kupası'na katılmak üzere hava yoluyla Macaristan'a gitti.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paks kentinde 16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 9 kadın ve 8 erkek milli judocu madalya mücadelesi verecek.
Organizasyona, 34 ülkeden 133 kadın ve 260 erkek judocunun katılması bekleniyor.
Gençler Avrupa Kupası karşılaşmalarında tatamiye çıkacak milliler ve maç programları şöyle:
16 Temmuz Cumartesi:
Kadınlar: 63 kiloda Habibe Afyonlu ve Ayten Yeksan, 70 kilo Fidan Ögel, +78 kilo Hilal Öztürk
Erkekler: 60 kilo Berat Bahadır ve Uluer Göç, 66 kilo Muhammed Demirel ve Talha Büyükeser
17 Temmuz Pazar:
Kadınlar: 48 kilo Merve Azak ve Sıla Ersin, 52 kilo İlayda Merve Koçyiğit, 57 kilo Özlem Yıldız ve Ayşenur Karadağ
Erkekler: 81 kilo Musa Şimşek, 90 kilo Cem Ata Demirtaş, +100 kilo Halil İbrahim Özmen ve Münir Ertuğ
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