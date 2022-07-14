Genç milli judocular, Avrupa Kupası için Macaristan'a gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Genç milli judocular, Avrupa Kupası için Macaristan'a gitti

14.07.2022 16:43
Genç milli judocular, Avrupa Kupası için Macaristan'a gitti

Genç milli judocular, Avrupa Kupası'na katılmak üzere hava yoluyla Macaristan'a gitti.

Genç milli judocular, Avrupa Kupası'na katılmak üzere hava yoluyla Macaristan'a gitti.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paks kentinde 16-17 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda 9 kadın ve 8 erkek milli judocu madalya mücadelesi verecek.

Organizasyona, 34 ülkeden 133 kadın ve 260 erkek judocunun katılması bekleniyor.

Gençler Avrupa Kupası karşılaşmalarında tatamiye çıkacak milliler ve maç programları şöyle:

16 Temmuz Cumartesi:

Kadınlar: 63 kiloda Habibe Afyonlu ve Ayten Yeksan, 70 kilo Fidan Ögel, +78 kilo Hilal Öztürk

Erkekler: 60 kilo Berat Bahadır ve Uluer Göç, 66 kilo Muhammed Demirel ve Talha Büyükeser

17 Temmuz Pazar:

Kadınlar: 48 kilo Merve Azak ve Sıla Ersin, 52 kilo İlayda Merve Koçyiğit, 57 kilo Özlem Yıldız ve Ayşenur Karadağ

Erkekler: 81 kilo Musa Şimşek, 90 kilo Cem Ata Demirtaş, +100 kilo Halil İbrahim Özmen ve Münir Ertuğ

YORUMLAR
500
Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi Diyanet İşleri Başkanlığından 15 Temmuz genelgesi Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi güven mektubunu Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta'ya sundu Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi güven mektubunu Arnavutluk Cumhurbaşkanı Meta'ya sundu
Kaynak: AA

Macaristan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç milli judocular, Avrupa Kupası için Macaristan'a gitti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:42 Yalova'da balık avlayan adam bir gün içinde iki kez köpekbalığının misinaya takıldığını söyledi, duyanlar şaştı kaldı
16:35 İhraç talebi sonrası MHP'den istifa eden Mustafa Baki Ersoy'a Bahçeli yeni davet: Gel partiye tekrardan üye ol
16:27 Brezilyalı orta saha Fenerbahçe'de! Willian Arao resmen açıklandı
16:09 Paul Pogba'nın "Nusret tarzı" videosu sosyal medyayı salladı! Paylaşıma beğeni yağdı
15:35 Psikolojisi bozuk olan asker, hava değişimi iznine geldiği evde babasını öldürdü, annesi ile kardeşini yaraladı
15:31 İmamoğlu protesto edildi! Saraçhane'de bulunan İBB binasının önüne "İstanbul'a hoş geldin" yazılı pankart asıldı
15:30 Nez kendini kaybetti, cinsel ilişkiye girdiği yerleri açıkladı! "Ben kıskanç bir kadın değilim, açık ilişki yaşamak istiyorum"
15:22 Cinayet şüphelisi Tokatspor Başkanı, Nazmi Arıkanı öldürdü mü? Ufuk Akçekaya'nın ifadesi ortaya çıktı
14:49 Şef Mehmet Yalçınkaya'dan MasterChef'te "Hayır" oyu kullandığı yarışmacıya iş teklifi
14:35 Manchester United kasanın ağzını açtı! Frenkie De Jong için dudak uçuklatan bedel
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2022 16:53:07. #1.11#
SON DAKİKA: Genç milli judocular, Avrupa Kupası için Macaristan'a gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement