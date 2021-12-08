Genç raketler kupasını Kabakcı'dan aldı
08.12.2021 09:49
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 Sezonu Okullar Arası Gençler Badminton İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren takımlar, kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'dan aldı.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 Sezonu Okullar Arası Gençler Badminton İl Birinciliği müsabakalarında dereceye giren takımlar, kupa ve madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'dan aldı.
Okullar Arası Gençler Badminton İl Birinciliği müsabakaları 06-07 Aralık 2021 tarihleri arasında Gevher Nesibe Öğrenci Yurdu Spor Salonunda yapıldı. Oldukça heyecanlı ve çekişmeli geçen müsabakalarda dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ile Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin tarafından verildi. - KAYSERİ
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