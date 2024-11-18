Genç Satranççılar Avrupa Şampiyonası\'nda Başarı Elde Etti

Spor

KARADAĞ'ın Petrovac şehrinde 8-19 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Bireysel Satranç Şampiyonası'nda 9 tur geride kaldı. 9 turun ardından genç yıldızlarımızdan 2 IM ünvanı ve 1 GM normu geldi. 2011 doğumlu genç satranççımız FM Atilla Kuru, şampiyonada 2629 Elo performansla oynayarak Uluslararası Usta (IM) ünvanı almaya hak kazandı ve başarılı performansı ile ilk Büyükusta (GM) normunu aldı. 2009 doğumlu sporcumuz FM Arda Çamlar da, 2512 Elo performansla oynayarak IM olmaya hak kazandı.