Genç sultanlar sezonu galibiyetle kapattı

TVF Kadınlar 2. Lig 5. Grup'ta da mücadele eden Nilüfer Belediyespor, ligin son hafta maçında Yeşil Bayramiçspor'u 3-0 yenerek, sezonu 4. sırada tamamladı.

Misli com Sultanlar Ligi'nin yanı sıra TVF Kadınlar 2. Lig 5. Grup'ta da altyapısında oynayan genç voleybolcuların gelişimi için mücadele eden Nilüfer Belediyespor, ligi galibiyetle kapattı. Yeşil mavi beyazlı ekip, ligin son hafta maçında Yeşil Bayramiçspor'u Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda ağırladı. Nilüfer ekibi, karşılaşmanın ilk iki setinde de hem hücumda hem de savunmada iyi bir oyun oynayarak, rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Nilüfer Belediyespor, ilk seti 25-7, ikinci seti de 25-17 gibi açık farklarla kazandı. Üçüncü sete ise konuk takım Yeşil Bayramiçspor, file önü üstünlüğünü ele geçirerek başladı. Set boyunca üstün olan Çanakkale ekibi, set sonuna 24-21 üstünlükle girdi. Nilüfer Belediyespor set sonunda yakaladığı 5-0'lık seriyle, bu seti uzatma sayılarında 26-24, maçı da 3-0 kazandı.

Bu sonuçla 13 maçta 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Nilüfer Belediyespor, sezonu 4. sırada tamamladı. - BURSA