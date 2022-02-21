Üye Girişi
Genç sultanlar sezonu galibiyetle kapattı - Son Dakika

Genç sultanlar sezonu galibiyetle kapattı

21.02.2022 15:42
Genç sultanlar sezonu galibiyetle kapattı

TVF Kadınlar 2. Lig 5. Grup'ta da mücadele eden Nilüfer Belediyespor, ligin son hafta maçında Yeşil Bayramiçspor'u 3-0 yenerek, sezonu 4. sırada tamamladı.

TVF Kadınlar 2. Lig 5. Grup'ta da mücadele eden Nilüfer Belediyespor, ligin son hafta maçında Yeşil Bayramiçspor'u 3-0 yenerek, sezonu 4. sırada tamamladı.

Misli com Sultanlar Ligi'nin yanı sıra TVF Kadınlar 2. Lig 5. Grup'ta da altyapısında oynayan genç voleybolcuların gelişimi için mücadele eden Nilüfer Belediyespor, ligi galibiyetle kapattı. Yeşil mavi beyazlı ekip, ligin son hafta maçında Yeşil Bayramiçspor'u Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda ağırladı. Nilüfer ekibi, karşılaşmanın ilk iki setinde de hem hücumda hem de savunmada iyi bir oyun oynayarak, rakibine üstünlüğünü kabul ettirdi. Nilüfer Belediyespor, ilk seti 25-7, ikinci seti de 25-17 gibi açık farklarla kazandı. Üçüncü sete ise konuk takım Yeşil Bayramiçspor, file önü üstünlüğünü ele geçirerek başladı. Set boyunca üstün olan Çanakkale ekibi, set sonuna 24-21 üstünlükle girdi. Nilüfer Belediyespor set sonunda yakaladığı 5-0'lık seriyle, bu seti uzatma sayılarında 26-24, maçı da 3-0 kazandı.

Bu sonuçla 13 maçta 8 galibiyet ve 5 mağlubiyet alan Nilüfer Belediyespor, sezonu 4. sırada tamamladı. - BURSA

Genç sultanlar sezonu galibiyetle kapattı

YORUMLAR
500
Genç sultanlar sezonu galibiyetle kapattı Genç sultanlar sezonu galibiyetle kapattı Fatih Alper Tuncal: 'Ebrar Karakurt bir dünya yıldızı' Fatih Alper Tuncal: "Ebrar Karakurt bir dünya yıldızı"

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Genç sultanlar sezonu galibiyetle kapattı - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:45 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı
15:45 ABD ortaya çıkardı! Putin'in 'Z' ordusu savaşa hazır
15:42 İYİ Parti Lideri, Mersin'de kendisine uzatılan elektrik faturasını gördü ve kendini tutamadı: Oooovv... bu ne ya?
15:41 Yayıncı kuruluş bir türlü belirlenemedi! Süper Lig ihalesi için Perşembe günü toplantı olacak
15:35 HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç: Yolsuzluğa karşı 'Nereden Buldun Yasası'nı çıkaralım
15:19 Oyuncak cinsel organ çalmak isteyen hırsız, kendisini engellemeye çalışan dükkanın sahibine önce cinsel saldırıda bulundu, sonra öldürdü!
15:18 Gelin ve damadı tehlikeye attı! Drift yapmanın cezasını 9 bin TL ödeyerek verdi
15:15 30 dakikada kendi kalesine 3 gol attı!
15:09 İngiltere'de kısıtlamalar kalktı! Bilim Kurulu üyeleri isyan etti: İnsanların üçte birini öldürecek
15:08 Yeni elektrik tarifesinde düzenlemenin ayrıntıları açıklandı: Evlerde yüzde 10-18 indirim geliyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 15:53:35. #1.13#
SON DAKİKA: Genç sultanlar sezonu galibiyetle kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement