Genç Tekvandocu Altın Hedefli

23.04.2026 11:51
Gaziantepli 13 yaşındaki milli tekvandocu Adil Haktan Ayrıç, Avrupa Şampiyonası için hazır.

Gaziantep'te yaşayan 13 yaşındaki milli tekvandocu Adil Haktan Ayrıç, bu yıl katılacağı Başkanlık Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Ülger Kepkep Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Ayrıç, 8 yaşında beden eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda antrenörü Mansur Dural'ın yönlendirmesiyle tekvandoya başladı.

Kısa sürede kendini geliştiren genç sporcu, geçen yıl 2-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenen Türkiye Tekvando Minikler Şampiyonası'nda ve bu yıl aynı şehirde 24-26 Şubat'ta düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda zirvede yer alarak uluslararası organizasyonlarda mücadele etme hakkı kazandı.

Antalya'da 24-31 Mart'ta organize edilen Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda ilk kez milli formayı giyen ve kürsünün ikinci basamağına çıkmayı başaran Ayrıç, milli formayla ilk başarısını da elde etti.

Dereceleriyle dikkati çeken Ayrıç, 4-7 Haziran'da Almanya'nın Nürnberg kentinde yapılacak Başkanlık Kupası ile 26-29 Kasım'da Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk hedefliyor.

"Hayatımın parçası"

Milli sporcu Adil Haktan Ayrıç, AA muhabirine, tekvandonun hayatında önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Tekvandoyu severek yaptığını belirten Ayrıç, "Tekvando benim için bir mutluluk kaynağı. Çocukken hobiydi, şimdi hayatımın bir parçası oldu. Haftada 3 gün antrenman yapıyorum, aynı zamanda okuluma da devam ediyorum. Hedeflerim için çalışıyorum." dedi.

Milli formayı giymenin kendisi için büyük gurur olduğunu ifade eden Ayrıç, "Milli formayı ilk giydiğimde çok gururlu hissettim çünkü çok emek verdim ve bunun karşılığını aldığımı gördüm. Bundan sonra da ülkemizi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğim. İlk hedefim Başkanlık Kupası, akabinde Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon olup bayrağımızı göndere çekerek İstiklal Marşı'mızı tüm Avrupa'ya dinletmek." diye konuştu.

"Başarıları bizim için sürpriz değil"

Antrenör Mansur Dural ise sporcusunun disiplinli çalışmasıyla öne çıktığını vurguladı.

Ayrıç'ın yaşıtlarına göre fiziksel avantajlarının bulunduğunu aktaran Dural, "Çalışma isteği çok yüksek. Bu özelliği onu akranlarından ayırıyor. Başarıları bizim için sürpriz değil. Hedefimiz uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek." ifadelerini kullandı.

Anne Melis Ayrıç da oğlunun elde ettiği başarılarla gurur duyduklarını dile getirerek "Oğlum tekvandoyla iç içe bir hayat sürdürüyor. Ülkemizi temsil etmesi bizim için büyük gurur. Ailesi olarak her zaman yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Türkiye, Gümüş, Spor, Son Dakika

