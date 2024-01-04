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Genç Tekvandocular, 2028 Olimpiyatları İçin Altyapı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika
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Genç Tekvandocular, 2028 Olimpiyatları İçin Altyapı Hazırlıklarına Başladı

Türkiye'de milli formayı genç yaşta terleten tekvandocular, 2028 Olimpiyat Oyunları'nda başarı elde etmek için şimdiden altyapı temellerini atıyor. Enes Kaplan ve Hatice Pınar Yiğitalp gibi başarılı sporcular, Türkiye'deki altyapı şartlarının iyileşmesi ve kendilerine sunulan olanaklarla büyük hedeflerin peşinde. 2024 Paris ve 2028 Olimpiyatları'nda yer alabilmek için çalışan genç tekvandocular, her zaman kürsünün en tepesinde olmayı hedefliyor. Enes Kaplan, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda şampiyon olmayı hedeflerken, Hatice Pınar Yiğitalp ise adını 2028 Olimpiyatları'na yazdırmak istiyor.

Genç Tekvandocular, 2028 Olimpiyatları İçin Altyapı Hazırlıklarına Başladı
04.01.2024 - 12:38,
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Milli formayı genç yaşta terletmeye başlayan tekvandocular, Los Angeles'ta düzenlenecek 2028 Olimpiyat Oyunları'nda başarı elde edebilmek için şimdiden altyapı temellerini oluşturuyor.

Özellikle yıldızlar ve gençler kategorilerinde adından söz ettiren milli tekvandocular Enes Kaplan ile Hatice Pınar Yiğitalp, Türkiye'deki altyapı şartlarının iyileşmesi ve kendilerine sunulan olanaklarla büyük hedeflerin hayalini kuruyor.

Bu doğrultuda önce 2024 Paris Olimpiyatları, ardından da 2028 Olimpiyatları'nın planlamasında kendilerine yer bulabilmek için başarı odaklı çalışan sporcular, önemli organizasyonlarda her zaman kürsünün en tepesinde olmayı hedefliyor.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından 26-29 Aralık'ta düzenlenen Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası müsabakaları için Konya'ya gelen milli sporculardan 19 yaşındaki Enes Kaplan, AA muhabirine, 7 yaşında başladığı spor hayatında önemli dereceler elde ettiğini söyledi.

Organizasyonun ilk gününde 58 kiloda altın madalya kazanan İlbank Spor Kulübü sporcusu Enes Kaplan, "Çok hiperaktif bir çocuktum. Karateyle 7 yaşında başladığım spor hayatım, 10 yaşında arkadaşlarımdan görerek gittiğim tekvandoyla devam etti." dedi.

Arnavutluk'ta 2022'de düzenlenen 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya aldığına değinen Enes Kaplan, 2023'te de Türkiye Kulüpler Şampiyonası'nda zirveye çıkarak başarılarını sürdürdüğünü belirtti.

Enes Kaplan, hedeflerini her zaman yüksek tuttuğuna dikkati çekerek, "Ocak ayında Avrupa Kulüpler Şampiyonası için yapılacak seçmeler var. Orada da şampiyon olmayı hedefliyorum. Benim için 2028 Olimpiyatları önemli. Bu yolda doğru adımlarla hedefe gitmek için uğraşıyorum. Burada derece yapmayı ve kendimi zirveye taşımayı istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Hayatımı bu spora adadım"

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu olan 17 yaşındaki Hatice Pınar Yiğitalp ise hedefinin hep bir adım yukarısı olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu olan Hatice Pınar Yiğitalp, "Bosna-Hersek'te 2021'de Gençler Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda bronz madalya kazandım. Aynı zamanda 2023'te kendi kategorimde Türkiye şampiyonu oldum. Katıldığım iki Avrupa Şampiyonası'nda madalya alamadım ama benim için büyük bir deneyim oldu." diye konuştu.

Sağlığı elverdikçe bu sporu yapmayı hedeflediğini vurgulayan Hatice Pınar Yiğitalp, şunları kaydetti:

"Tekvando kesinlikle sevmeden yapılacak bir spor değil. TOHM sporcusu olduğumuz için devletimizin bize olan desteğinden memnunuz. Bir yandan İzmir Kız Lisesinde okuyorum, bir yandan da bu sporu yapıyorum. Hayatımı bu spora adadım. Bence her insan biraz savunma sporu öğrenmeli, özellikle de kadınlar. Adımı 2028 Olimpiyatları'na yazdırmak istiyorum."

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Genç Tekvandocular, 2028 Olimpiyatları İçin Altyapı Hazırlıklarına Başladı - Son Dakika


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