Genç tekvandocular Türkiye Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak - Son Dakika
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Genç tekvandocular Türkiye Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

24.05.2022 11:24
Genç tekvandocular Türkiye Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, 26-31 Mayıs tarihlerinde Muğla'da düzenlenecek.

Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, 26-31 Mayıs tarihlerinde Muğla'da düzenlenecek.

Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre Muğla Menteşe Kapalı Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonun teknik toplantısı yarın gerçekleştirilecek.

Altı gün sürecek şampiyona erkekler ve kadınlarda 10'ar sıklette yapılacak.

Erkeklerde 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78 ve +78; kadınlarda ise 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68 ve +68 kilolarda madalyalar sahiplerini bulacak.

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Kaynak: AA

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