Genç Yüzücüler Müsabakalarda Yarıştı - Son Dakika
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Spor

Genç Yüzücüler Müsabakalarda Yarıştı

Genç Yüzücüler Müsabakalarda Yarıştı

14 kulüpten 269 sporcu, ulusal yüzme projesi kapsamındaki yarışmada yeteneklerini sergiledi.

03.03.2025 10:09
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Kulüpler 7-8 yaş ulusal gelişim projesi çerçevesinde düzenlenen yüzme müsabakaları, Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen açılış seremonisiyle başladı.

Müsabakalara 6 farklı ilden 14 kulüp ve 269 sporcu katıldı. Genç yüzücüler, çeşitli yüzme stillerinde yeteneklerini sergileyerek bu önemli organizasyonda yarışma fırsatını elde etti. Etkinliğe sporcuların yanı sıra antrenörler, kulüp temsilcileri, aileler ve izleyiciler de yoğun ilgi gösterdi.

Açılış seremonisinde söz alan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Bu tür organizasyonların, genç sporcularımıza ilham vererek onları daha büyük hedeflere yönlendirdiğine olan inancımız tamdır. Bugün burada yer alan her bir sporcu, Türk sporunun geleceği için birer yıldız adayıdır. Belki de ilerleyen yıllarda, bu organizasyonda gösterdiğiniz performansla, sizler ülkemizi uluslararası arenada temsil edecek ve Türk sporunun gururu olacaksınız. Bunun için her birinize başarılar diliyorum. Unutmayın ki her adım, her yarış, her deneme, sizi daha güçlü bir sporcu yapacak ve hedeflerinize bir adım daha yaklaştıracaktır" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etkinlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Genç Yüzücüler Müsabakalarda Yarıştı - Son Dakika

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