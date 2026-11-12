Gence'yi 97-66 yenen Esenler Erokspor, Avrupa Kupası'nda bu sezon 6'da 6 yaptı

Gence'yi 97-66 yenen Esenler Erokspor, Avrupa Kupası'nda bu sezon 6'da 6 yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenler Erokspor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu altıncı haftasında Gence Spor Sarayı'nda Azerbaycan ekibi Gence'yi 97-66 mağlup etti. İstanbul temsilcisi bu sonuçla Avrupa Kupası'nda bu sezon 6'da 6 yaparken Gence gruptaki 5. yenilgisini yaşadı.
Esenler Erokspor Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası C Grubu altıncı haftasında konuk olduğu Azerbaycan ekibi Gence'yi 97-66 yendi.
Gence Spor Sarayı'ndaki karşılaşmanın ilk çeyreğini 19-18 üstün bitiren İstanbul ekibi, soyunma odasına da 55-29 önde gitti.
Üçüncü periyodu 78-48 üstün bitiren Esenler Erokspor, karşılaşmadan da 97-66 galip ayrıldı.
Esenler Erokspor, elde ettiği galibiyetle Avrupa Kupası'nda bu sezon 6'da 6 yaptı.
Gence ise gruptaki 5. mağlubiyetini yaşadı.
Kaynak: AA
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