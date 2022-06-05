Gençler Avrupa Judo Kupası - Son Dakika
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Gençler Avrupa Judo Kupası

05.06.2022 18:57
Gençler Avrupa Judo Kupası

Avusturya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda kadınlar 52 kiloda milli sporcu İlayda Merve Koçyiğit, gümüş madalya kazandı.

Avusturya'da düzenlenen Gençler Avrupa Judo Kupası'nda kadınlar 52 kiloda milli sporcu İlayda Merve Koçyiğit, gümüş madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Graz kentinde düzenlenen organizasyon sona erdi.

Şampiyonanı son gününde tatamiye çıkan milli sporcu İlayda Merve Koçyiğit finalde İtalyan Giulia Carna ile karşılaştı. Çekişmeli geçen mücadeleyi son saniyede kaybeden İlayda Merve gümüş madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda mücadele eden diğer sporculardan 81 kiloda Musa Şişmek repesajda, 57 kiloda Ayşenur Budak, 81 kiloda mücadele eden Erdal Danışman ise ikinci turda rakibine mağlup oldu.

90 kiloda Cem Ata Demirtaş, 48 kiloda Çağla Serdar, 57 kiloda Ayşenur, 100 kiloda Sidar Akkuş ve +100 kiloda Tunahan Tutar da ilk tur karşılaşmalarında rakiplerine yenildi.

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Kaynak: AA

Avusturya, Spor, Son Dakika

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