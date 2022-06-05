Organizasyonda mücadele eden diğer sporculardan 81 kiloda Musa Şişmek repesajda, 57 kiloda Ayşenur Budak, 81 kiloda mücadele eden Erdal Danışman ise ikinci turda rakibine mağlup oldu.

Kaynak: AA

Avusturya, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gençler Avrupa Judo Kupası - Son Dakika

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