Gençler Başkan Büyükakın'ın performansına hayran kaldı - Son Dakika
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Gençler Başkan Büyükakın'ın performansına hayran kaldı

13.07.2022 13:08
Gençler Başkan Büyükakın'ın performansına hayran kaldı

Darıca Millet Bahçesi'nde gençlere sürpriz yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gençlerle basketbol ve voleybol oynadı.

Darıca Millet Bahçesi'nde gençlere sürpriz yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, gençlerle basketbol ve voleybol oynadı. Başkan Büyükakın'ın başarılı performansı gençleri şaşırttı.

Tahir Büyükakın, Millet Bahçesi'ndeki spor alanlarında vakit geçiren gençlerle basketbol ve voleybol oynadı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay'ın da katıldığı sürpriz ziyarette, basketboldaki maharetini serbest atışlarda gösteren Başkan Büyükakın, voleybolda da yetenekleriyle gençleri şaşırttı. "Başkanım, sizde ne cevherler varmış" diyen gençlere güzel sözleri için teşekkür eden Başkan Büyükakın, "Sizleri burada basketbol ve voleybol oynarken görünce aranıza katılmak, eşlik etmek istedim. Mutluluğunuz ve genç enerjiniz hiç bitmesin. Bize de bugün çok büyük enerji verdiniz" dedi.

"Hepsi gençlerimiz için hizmet üretiyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin genç dostu bir belediye olduğunu belirten Büyükakın, yapılan parklarla ve spor tesisleriyle gençlerin taleplerine cevap vermek için çalıştıklarını kaydetti. Büyükakın, "Büyükşehir Belediyemizin kontrolündeki 45 spor tesisinde çocuklarımız ve gençlerimiz spor yapma şansı yakalıyor. Diğer bir taraftan amatör spor kulüplerimize de destek oluyoruz. Tabii bir de yapıp, işletmesini İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle birlikte ilçe belediyelerimize tahsis ettiğimiz tesislerimiz var. Hepsi gençlerimiz için çalışıyor, hizmet üretiyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Tahir Büyükakın, basketbol, voleybol, Darıca, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençler Başkan Büyükakın'ın performansına hayran kaldı - Son Dakika

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