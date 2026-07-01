Gençler Dünya Kupası İzmir'de Başlıyor

2026 CMAS Paletli Yüzme Havuz Gençler Dünya Kupası, yarın İzmir'de başlayacak.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, 2026 CMAS Paletli Yüzme Havuz Gençler Dünya Kupası, 2-5 Temmuz tarihlerinde Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilecek.

Kupada, 5 ülkeden 78'i kadın 167 genç sporcu su üstü, çift palet, dip ve tüp disiplinlerinde madalya için mücadele edecek. Spor kulüpleri bazında yapılan Dünya Kupası müsabakalarına Avusturya, Macaristan, Hindistan, Polonya ve Türkiye katılıyor.