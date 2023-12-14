 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Gençler Dünya Kupası'nda Türkiye'den 25 Eskrimci Yarışacak - Son Dakika
Üye Girişi

Gençler Dünya Kupası'nda Türkiye'den 25 Eskrimci Yarışacak

İspanya ve Yunanistan'da düzenlenecek Gençler Dünya Kupası'nda Türkiye'den 25 genç milli eskrimci mücadele edecek. İspanya'da kadınlar epede, Yunanistan'da erkekler epe kategorisinde ve Madrid'de kadınlarda kılıçta Türk sporcular madalya için mücadele edecek.

Gençler Dünya Kupası\'nda Türkiye\'den 25 Eskrimci Yarışacak
14.12.2023 - 14:32,  Güncelleme: 14:39
Abone Ol

Eskrimde, İspanya ve Yunanistan'da 16-17 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Gençler Dünya Kupası organizasyonlarında 25 genç milli eskrimci ter dökecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İspanya'nın Burgos kentindeki turnuvada kadınlar epede Zülal Can, Ceren Cebe, Dila Naz Eken, Nilahsen Erten, Aleyna Ertürk, Damlanur Sönmüş, Berra Sonyüksek, Yasemin Toktaş ve Yağmur Yurttaş, Yunanistan'ın başkenti Atina'da erkekler epe kategorisinde Emir Akal, Halis Efe Elibol, Ege Erdem Erdoğan, Doruk Erolçevik, Mert Ahmet Koç, Murat Meriç, Çınar Öğüt, Cengizhan Öner, Burak Türkdil ve Yalgın Yeter piste çıkacak.

İspanya'nın başkenti Madrid'de ise Gençler Kılıç Dünya Kupası'nda kadınlarda Begüm Alkaya, Zehra Nehir Cihan, Akya Göllü, Nil Güngör, Zehra Kerem ve Nehir Yıldırım, madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yunanistan, İspanya, Türkiye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençler Dünya Kupası'nda Türkiye'den 25 Eskrimci Yarışacak - Son Dakika


14:36
Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
14:33
Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti
14:07
Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü
13:28
Putin, Türkiye'ye geliyor! Haberi bizzat verip Erdoğan'a övgüler dizdi Putin, Türkiye'ye geliyor! Haberi bizzat verip Erdoğan'a övgüler dizdi
13:26
Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı
13:21
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu 9 Ocak'ta uzaya gönderilecek Türkiye'nin ilk uzay yolcusu 9 Ocak'ta uzaya gönderilecek
13:18
Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06
Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti

Son Dakika
14:33 Bitmez'in vefatı TBMM'de milletvekili ölümüyle sonuçlanan 4. vaka olarak kayıtlara geçti
14:36 Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesinde
14:07 Saadet-Gelecek Grubu, Bitmez'in vefatı sonrası 20 vekil sayısını sağlayamadığı için düştü
13:26 Kürsüde kalp krizi geçiren Bitmez'e yerdeyken saydıran AK Partili Özlem Zengin, başsağlığı mesajı yayınladı
13:28 Putin, Türkiye'ye geliyor! Haberi bizzat verip Erdoğan'a övgüler dizdi
13:21 Türkiye'nin ilk uzay yolcusu 9 Ocak'ta uzaya gönderilecek
13:18 Bilal Hancı'dan ayrılan Esin Çepni, Ç. Rizespor'un kalecisi Zafer Görgen'le aşk yaşıyor
13:06 Hasan Bitmez'in vefat haberinin TBMM'ye ulaştığı an! Sırrı Süreyya Önder konuşmakta güçlük çekti
13:02 İYİ Parti'de sular durulmuyor! Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok görevden alındı
13:04 Avukat Tekışık'ın fotoğraf çektirdiği odanın sahibi olan savcının görev yeri değiştirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 15:13:52. #1.12#
SON DAKİKA: Gençler Dünya Kupası'nda Türkiye'den 25 Eskrimci Yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement